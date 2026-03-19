Mauricio Macri relanzó el PRO y marcó diferencias con el Gobierno

El expresidente afirmó que seguirán marcando “lo que está bien y lo que está mal” de la gestión de LLA.

Mauricio Macri reapareció en las últimas semanas y, luego de levantar el perfil, ofició una suerte de relanzamiento del PRO con un encuentro de los máximos referentes del partido en un acto en Parque Norte, Capital Federal.

El evento contó con la presencia de todos los referentes del partido, incluidos los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri . Además, habrá legisladores nacionales y provinciales, concejales e intendentes.

Macri ratificó su apoyo al Gobierno, pero advirtió: "el próximo paso es convertir la estabilidad en progreso real ”. El jefe del partido diagnosticó que “ está en juego si el cambio tiene raíces profundas para perdurar”.

El exmandatario volvió a marcar sus diferencias con el Gobierno: “Tenemos diferencias, las hemos expresado y las vamos a expresar cada vez que haga falta, pero nuestra prioridad es el cambio. Nuestra lealtad es apoyar lo que está bien y señalar lo que está mal. Lealtad es defender al cambio de todos los que quieren destruirlo”.

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Oficialistas del cambio y opositores del silencio

Macri advirtió: “Lo que está en juego no es una elección. Lo que está en juego es si el cambio tiene raíces suficientemente profundas para perdurar. Hay millones de argentinos que se sacrificaron por el cambio y todavía esperan que sus vidas mejoren".

El líder del PRO destacó: “Hicimos algo inédito, que casi nunca pasa en la política argentina. Apoyar a un gobierno sin ser gobierno, y sin pedir nada a cambio, porque creemos que el país es más importante que el partido, la prioridad era sacar al kirchnerismo del poder y de la Argentina de la decadencia".

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El expresidente recibió apoyo de su tropa. “Somos oficialistas del cambio y el progreso de los argentinos. Siempre vamos a apoyar a quien lo lleve adelante. Sea quien sea. Somos opositores del silencio y la obsecuencia. Ante quien haga falta hacerlo. Siempre vamos a levantar la voz para marcar errores y participar de las soluciones. Somos el #PRO“, escribió Waldo Wolff, diputado, en su cuenta de X.

María Eugenia Vidal, que expuso en la jornada, dijo: “La Argentina necesita equipos que se preparen, que den resultados y que se animen a dejar una nueva generación lista para gobernar. Acá está el PRO”.

Sumó Laura Alonso: “Construir, enraizar el cambio. Pensar el futuro, ser el próximo paso”.

Fuerte defensa de Mauricio Macri a los empresarios: “hay que cuidar al que invierte”

Previamente defendió a los empresarios ante las críticas de Javier Milei: “Hay que cuidar al que invierte”. El expresidente habló en la convención de su fuerza política y volvió a tomar distancia del líder libertario. Con la presencia de gobernadores y dirigentes, lidera el relanzamiento del partido con miras a 2027.

De esta manera el líder del PRO se desmarcó de los duros cuestionamientos del Presidente a un sector de los empresarios, a los que tildó de “prebendarios, sátrapas y parásitos”, durante el homenaje a uno de sus economistas favoritos, Adam Smith, en el Palacio Libertad.

Macri dijo en un streaming en la convención partidaria: “Tenemos que cuidar a aquel que invierte, no tenemos que robarlo, porque si lo robás, los tipos no vienen".

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"Hay que ser confiables y predecibles"

El líder del PRO además le envió un fuerte mensaje al Gobierno: “Hay que hablar, ponerse de acuerdo, respetar las reglas de juego. Ser confiables, predecibles, estamos llenos de oportunidades, los que las arruinamos somos nosotros, los argentinos”.

El expresidente consideró: “Estamos llenos de oportunidades, minería, con el litio, el cobre, el petróleo, el gas, el campo que no para, a pesar de la pata que le ponen encima, que seguimos con retenciones, el turismo, que tenemos lugares maravillosos”.

Macri contó parte de sus conversaciones con Milei, en cenas en la residencia oficial de Olivos: “Yo a Javier le explicaba en estas milanesas que iba a comer, que lamentablemente no fueron muy eficaces, le decía: ‘Cuidado que en este lugar, en esta caja de oro que es Olivos, uno empieza adquirir una dinámica que de golpe estás en una nube. Es muy difícil entender lo que está pasando y es muy difícil tomar decisiones’”.