Causa Sueños Compartidos: Macri contra Alberto Fernández "me intimó a que les paguemos más a las Madres"

El expresidente declaró en el juicio que investiga la administración fraudulenta a través de construcción de viviendas sociales, que involucra a Fundación Madres de Plaza de Mayo.

El expresidente Mauricio Macri se presentó este miércoles ante el Tribunal Oral Federal N° 5 en Comodoro Py, para declarar en la causa Sueños Compartidos. En la misma están involucrados el exministro de Planificación Federal Julio De Vido , los hermanos Pablo y Sergio Schocklender y a otros exfuncionarios.

La causa investiga el presunto delito de administración fraudulenta a través de la construcción de viviendas sociales. Según reveló este miércoles, Alberto Fernández lo presionó para que liberara fondos públicos a la Fundación Madres de Plaza de Mayo .

"Apenas asumimos -en 2007- recuerdo un llamado de Alberto Fernández intimándome a que paguemos más certificados a Sueños Compartidos", explicó.

Y sumó: "Esteban Bullrich me dijo que no podíamos seguir pagando porque habían cobrado bastante más del doble de lo que habían ejecutado".

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En su declaración ante los jueces Adriana Paliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg, definió que fue "bastante traumático" el trato con Madres, ya que "siempre había muchos problemas para lograr el cumplimiento" de las obras, y criticó que desde la Fundación hacía planteos "en el plano de la política, en lugar de discutir técnicamente".

Por otro lado, mencionó que Hebe de Bonafini, entonces presidenta de Madres, junto a otras mujeres encabezaron una toma en la Catedral Metropolitana, que fue en 2008: "Fueron a la Catedral y armaron un desquicio detrás del altar, llamaron del Obispado diciendo que era un desastre".

Las claves de la causa Sueños Compartidos

El juicio por esta causa que está en curso, es por el presunto desvío de más de $200 millones de fondos públicos que estaban destinados a la construcción de viviendas sociales.

La citación fue a pedido de Sergio Schoklender, uno de los principales acusados en el juicio. Resulta que durante el período investigado, entre 2005 y 2011, el ex mandatario se desempeñaba como jefe de Gobierno porteño.

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