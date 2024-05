Mayra Arena insultó fuertemente a Daniel Scioli durante una entrevista en vivo

Este martes, Arena fue consultada por su relación con Daniel Scioli y su no tan lejano acompañamiento electoral. La respuesta de la bahiense fue tajante y respondió: "Cuando decimos Scioli, tenemos que decir: 'El hijo de la gran p... de Scioli'. Que ahora es su nombre completo".

No conforme con eso, insistió en que "no lo podemos cag... a piñas por le falta un brazo. Yo no lo puedo cag... a piñas porque tiene un brazo. No podría. No hay nada físico por hacer. Solo podríamos referirnos a él por lo que es", expresó Mayra Arena en una entrevista en el canal de streaming Blender.

¿Quién es Mayra Arena?

Mayra Arena es una militante territorial peronista, columnista cultural y asesora política. Nació en Bahía Blanca en 1992 y se hizo conocida en 2018 a raíz de una charla TED que se tituló "¿Qué tienen los pobres en la cabeza?", donde problematizaba prejuicios y la situación laboral de las clases bajas bonaerenses.

Mayra-Arena-en-TEDx.jpg Mayra Arena durante su famosa charla TED.

La bahiense fue más bien crítica con la gestión de Alberto Fernández y realizó varias entrevistas en las que se refirió a cuáles debían ser las prioridades y objetivos del movimiento justicialista en el contexto de crisis económica en que estaba (y está) sumido el país. Con el ordenamiento electoral, se encolumnó detrás de Daniel Scioli a quien acompañó en el lanzamiento de la precandidatura a presidencial para las elecciones 2023, Arena participó del acto dispuesta a acompañarlo en su aventura proselitista de la que participaría en caracter de candidata a diputada nacional.

Sin embargo, Daniel Scioli se bajó antes de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), en las que Javier Milei daría la primera sorpresa, y luego de la victora del libertario en noviembre se unió a su equipo de trabajo para convertirse en secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación.

Daniel Scioli con anuncios en Bariloche

El dos veces gobernador de la provincia de Buenos Aires arribó este lunes por la noche al Aeropuerto Teniente Candelaria de Bariloche. Fue recibido por el intendente, Walter Cortés, y el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck.

En la ciudad lacustre, Scioli busca "estrechar lazos con el Gobierno nacional y fortalecer la relación con empresarios locales", además de presentar herramientas para potenciar el turismo en temporada baja. Está previsto que mantenga reuniones con empresarios locales, además de dirigentes políticos.