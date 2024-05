Me di de baja del Monotributo: ¿Cuánto tiempo esperar para volver a ser monotributista?

Me di de baja del Monotributo: ¿Cuánto tiempo hay que esperar para volver a ser monotributista?

El Monotributo es un régimen para pequeños contribuyentes , que unifica el pago de IVA y Ganancias con los aportes jubilatorios y la obra social. En Argentina hay casi tres millones de trabajadores adheridos al Monotributo, pero muchos pueden pasar meses sin facturar y deciden darse baja del sistema de AFIP y dejar de ser monotributistas para no pagar la cuota.

Aunque la AFIP no te da la posibilidad de suspender la inscripción ante el cese de la actividad, sí se puede solicitar la baja del Monotributo de manera voluntaria. En ese caso, va a poder volver a adherirte cuando comiences nuevamente a trabajar y puedas facturar , sin necesidad de cumplir ningún plazo.

Si te das de baja del Monotributo de AFIP mirá cuándo podés volver a adherirte.

Tené en cuenta que el cese de actividades es una interrupción del ejercicio de la misma, sin un perspectiva cierta de volver a facturar. Diferente es si un mes o dos no registrás ingresos porque no pudiste vender o prestar sus servicios, pero continúas con la actividad. En ese caso, pagando la cuota mensual que le corresponde a tu categoría, no hace falta darte de baja.