Melconian contra la dolarización: "Si la gente la entendiera, habría una manifestación"

A la pregunta de cómo se puede arreglar la economía con la crisis de representatividad actual, Melconial respondió, "la política está por arriba y es quien manda para conducir un contexto económico . Si vos me preguntás si la economía se puede arreglar hoy, de acá hasta el 10 de diciembre, mi respuesta es no. Si vos me estás preguntando después del 10 de diciembre, tenemos que ver los resultados electorales. Pero en algún momento una economía madura termina dividiendo los conflictos de la política y de la economía en términos de que puede mantener su política económica más desligada de los vaivenes políticos ".

Carlos Melconian, dolarización

En cuanto a la su su visión de las ideas de Milei, el economista fue categórico, "yo acá vengo a hablar de propuestas. Hice un discurso de media hora con una hoja de ruta, alternativas, sistema, propuestas y en una parte de un renglón hubo un “plan versus salto al vacío”. Entonces lo relevante es todo lo otro, no el renglón. Yo sé que periodísticamente la pregunta del salto al vacío tiene punch. Y pregunto, ¿por qué se asocia salto al vacío a Milei y no a Massa o [Juan] Schiaretti? Se lo pregunta porque es lo que corre por las venas del ciudadano.

En cuanto al la dolarización que propone Milei, el candidato de Bullrich dijo, "creo que la gente no la entiende porque si la entendiese, tendría que haber una manifestación en Plaza de Mayo para decir: ‘Esta fantasía no la quiero’. Exagero con lo de una manifestación, es una forma de decir. Pero acá el formato es otra cosa. Es parte del mismo exorcismo en el cual estamos. Uno tiene que trabajar todo lo que pueda en términos de poner arriba de la mesa soluciones factibles, empíricas, que mejoren la calidad de vida de la gente y muestren que hay un horizonte".

melconian-y-bullrichjpg.jpg Melconian fue confirmado por Patricia Bullrich como su Ministro de Economía en el caso de llegar a la presidencia.

A la consulta de si por qué cree que “no se entiende” la dolarización, Melconian respondió: "porque si se entendiera cómo vas a dolarizar… Por empezar: ¿Cómo me vas a invitar a comer fideos con tuco si llego a tu casa y no tenés ni fideos ni tuco? Me mentiste al final. “Yo te prometo que consigo fideos en veinte meses”. No, vos me venís diciendo “vení a comer fideos con tuco”. Y se terminó. Yo creí que hoy tenía cien vasos de agua que se convierten en cien fideos con tuco, que es el sueldo. Resulta que vengo y no tenés fideos ni tuco. Y no lo dice porque estamos frente a otra cosa, lo que yo llamo el exorcismo. Entonces, tené cuidado con el exorcismo. Nuestra medida recontra revolucionaria, que ni Fidel Castro ni los más sanguinarios líderes de la revolución de 1917 tomaron, es poner arriba de la mesa la tabla del dos. Es drástica, revolucionaria, guevarista para este país. Si logramos eso, habremos empezado a enderezar y a entrar en las cuestiones con sentido común, a calmar ansiedades y a dotar de tranquilidad el escenario".