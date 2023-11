Microtrasplante de barba: todo lo que hay que saber sobre la intervención capilar del momento

BARBA_1 (1).jpg

Además de la moda, un factor decisivo para los pacientes que deciden hacerse este tratamiento, según su experiencia, son los resultados y lo rápido que estos se notan. “Son inclusive más rápidos que en el cuero cabelludo. En seis meses, generalmente, ya hay una mejoría visual considerable. En algunos casos ya puede verse el resultado final, y la reacción, en la mayoría de los pacientes es que quedan muy satisfechos. Algo que a mí me sorprende es que noto un cambio inclusive en su autoestima, hay una diferencia en cómo interactúan, se les siente más confiados, más contentos”, asegura Villalba.

¿Cómo funciona un trasplante de barba?

El implante de barba es un tipo de trasplante capilar que consiste en retirar cabello del cuero cabelludo del propio paciente (zona donante) para luego implantarlo con la técnica pelo por pelo en la barba o el bigote (zona receptora), en aquellas áreas que se busquen restaurar o mejorar. Asimismo, puede tomarse como zona donante la propia barba y que el cabello se traslade de un sector más tupido a otro con menor densidad capilar, o con algún defecto.

En cuanto a la cantidad de cabello requerida para este procedimiento, “se necesitan entre 2000 y 3000 unidades foliculares para una barba completa, pero esto se evalúa en cada paciente”, detalla la Dra. Alejandra Susacasa, vicepresidente de Hair Recovery. “El procedimiento se realiza con anestesia local y con la técnica FUE (de su sigla en inglés, Follicular Unit Extraction) y la velocidad de cicatrización es asombrosamente rápida. Además, no queda ningún tipo de cicatriz visible”, agrega.

BARBA_2 (1).jpg

En lo que respecta al diseño de la barba o el bigote -que también es un pedido frecuente entre los pacientes-, el mismo se realiza junto al paciente: qué zonas son las que quiere rellenar, si quiere el bigote más ancho o delgado, desde dónde quiere que comience su barba, entre otras cuestiones ligadas al costado estético del trasplante. En todos los casos, el resultado conseguido es sumamente natural -gracias a los últimos avances en las técnicas quirúrgicas- y visible en poco tiempo.

“Cuando la zona donante es la propia barba, al cuarto o quinto día el paciente ya puede afeitarse como siempre y hacer sus tareas normalmente. Hacemos el trasplante un día, al otro día el paciente tiene que concurrir a la clínica, hacemos un control y lavado de la barba y al día siguiente, el paciente vuelve a sus actividades con normalidad”, explica Susacasa.

En cuanto al costo de la intervención, dependerá de la cantidad de unidades foliculares que se trasplanten, quiera cubrir, ya sea por una cuestión estética, o reparadora. En el segundo caso, se trata de pacientes que ya sea porque han tenido algún daño térmico por quemaduras, o por algún tipo de accidente, o que por cuestiones congénitas -como el labio leporino- tienen zonas desprovistas de cabello.

¿Quiénes son los principales interesados?

En el caso de Pablo Tapia (42), la inquietud por el microtrasplante de barba fue estética y se remonta a 2 años atrás: “Básicamente, no tenía mi barba pareja. Tenía ciertas secciones en las que no tenía nada de pelo. Y nada, con el pasar del tiempo fue algo que me molestaba y no me gustaba. Estéticamente no me gustaba”, cuenta. “Descubrí el procedimiento y lo fui investigando de a poco, fui viendo casos, también veía cómo eran sus resultados, así que eso también me llevó a convencerme”, recuerda.

BARBA_3 (1).jpg

Como Tapia, la mayoría de los pacientes que recurren al microtrasplante de barba está entre los 35 y los 45 años (aunque el rango etario de pacientes que consulta va de los 22 a los 69 años) y su principal motivación es verse mejor, sentirse más cómodos con su imagen.

“Me siento muy contento porque la verdad yo creo que fue inmediato, ni bien salí de la clínica”, asegura Tapia a un mes de la intervención en Hair Recovery. “Y bueno, antes de salir, terminada la cirugía, me mostraron un poco como quedé, aun cuando tenía la cara hinchada, recién saliendo de la cirugía y todo, era notable el cambio. Después fue más impactante; fue como increíble y quedé súper contento. La experiencia la verdad que fue notable, nunca me permitieron sentirme nervioso, o como si fuera a entrar a una cirugía”, concluye.

Verse mejor, sentirse mejor

Actualmente, vivimos una época dorada de las barbas, guiada por figuras que marcan tendencia a nivel mundial: de David Beckham a George Clooney, pasando por Lionel Messi, las barbas llegaron para quedarse. Pero mientras hay quienes naturalmente tienen una barba tupida, es muy común ver barbas que no crecen de forma homogénea.

“En mi experiencia, la mayor frecuencia en nuestra casuística es de pacientes que tienen menor densidad capilar en la barba, normalmente en las mejillas, por delante de las patillas. Son pacientes que quisieran enriquecer ese volumen. Con un trasplante de barba pelo por pelo en esos sectores con menor densidad conseguimos la homogeneidad deseada y realmente unos resultados muy buenos y muy naturales”, explica el Dr. Lusicic.

hair recovery.jpg

Al margen de las modas, el microtrasplante capilar, su técnica y resultados son cada vez más difundidos en redes sociales, lo que incentivó a muchos jóvenes a asistir a una consulta con un especialista. Los resultados tanto estéticos, como anímicos, están a la vista de los mismos médicos. “Y es que lo que realmente busca el paciente con esta intervención es verse mejor, sentirse mejor, más confiado como así también, un tratamiento que realmente funcione, que sea a largo plazo y fundamentalmente, que sea natural. Eso es lo que encontrarán nuestros pacientes en todas las clínicas de nuestra red, una respuesta satisfactoria con un nivel de atención superior a lo conocido”, concluye Lusicic.