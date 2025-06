Migraciones en alerta por una posible fuga de Cristina Kirchner: cuál es la sospecha

Desde la Justicia notificaron la situación de la ex mandataria y otros condenados a Migracione s para impedir que alguno de ellos salga del país. Esta medida incluye un exhaustivo operativo de revisión de documentación y coordinación con sistemas como Interpol.

Uno de los problemas que se presentó es si deciden emprender viaje, especialmente hacia países con los que no existen tratados de extradición, y permanecen allí a la espera de cambios políticos. En el caso de la ex presidenta, temen por la posibilidad de que especule con eventual indulto, y no descartan que pueda escaparse a Cuba.