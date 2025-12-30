Milagro Sala fue internada y denunciaron que habría violado la prisión domiciliaria

La dirigente social se encuentra hospitalizada, y hay polémica alrededor de este episodio que no habría sido avalado por la Justicia.

La dirigente social cumple prisión domiciliaria tras ser condenada por la justicia de Jujuy a 15 años por asociación ilícita.

En las últimas horas se conoció que Milagro Sala fue internada en un hospital de Gonnet en La Plata, tras sufrir una descompensación. Esta intervención médica no habría estado aprobada por la Justicia y se denunciaron irregularidades en el cumplimiento de la prisión domiciliaria.

La exdirigente social, referente de la organización Tupac Amaru, está condenada a 15 años de prisión por diversos delitos, entre ellos asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas.

Según indicaron, se conoció su traslado al hospital por un aviso de la tobillera electrónica, y a que no fue notificado debidamente.

La internación de Sala surgió luego de que presentara complicaciones relacionadas con sus problemas crónicos de circulación sanguínea, situación que motivó su traslado a la guardia del hospital, donde permanece internada bajo estricta supervisión.

Milagro Sala.

¿Por qué Sala no cumple la condena de prisión domiciliaria en Jujuy?

Sala reside en la ciudad de La Plata desde 2023, luego de que la justicia jujeña aprobara su traslado desde Jujuy para recibir atención médica especializada. El cambio de domicilio fue autorizado tras un pedido de sus abogados, quienes argumentaron que la dirigente requería intervenciones clínicas que no podían realizarse en la provincia norteña.

Es así que la cercanía con el Hospital Interzonal General de Agudos "San Roque" de Gonnet resultó determinante para la mudanza, dado que allí se concentra el seguimiento de su estado de salud.

hospital gonnet milagro sala

Por otro lado, se difundieron imágenes de la mujer participando de una reunión familiar, lo que generó cuestionamientos sobre el cumplimiento de la prisión domiciliaria.

En el medio A24, mostraron un video en el que se la muestra en este festejo junto a varias personas, algo que no está autorizado en su condición de prisión domiciliaria. Por otra parte, indicaron que este video fue en una casa en la que vivió hasta hace un tiempo atrás, ya que tuvo que mudarse a otro lugar por no obtener la renovación de contrato.

Esta medida generó gran controversia, ya que no habría sido autorizada por la Justicia para este cambio. Tras la difusión del video, autoridades judiciales irán hacia el nuevo lugar que se encuentra para confirmar las condiciones en las que vive.

Embed La Navidad de Milagro Sala.

Disimula muy bien que está presa.

Más visitantes que en San José 1111 con la Jefa de la Banda. pic.twitter.com/Z0e3a9FuyL — Luis Gasulla (@LuisGasulla) December 30, 2025

Asimismo, este fin de semana llegó hasta la guardia del Hospital de Gonnet, a pesar que también tenía que tener la autorización correspondiente para hacerlo, más allá que había detallado en el escrito presentado por el estado de salud.

Qué se sabe sobre la condena que pesa sobre Milagro Sala

La Justicia la encontró culpable de desviar fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales y de amenazar e intimidar a vecinos para llevar adelante la actividad.

Desde 2023, debido a su agravado cuadro de salud, vive en la ciudad de La Plata donde permanece continuamente monitoreada por su equipo médico después de que se le detectara una trombosis en junio del 2022.