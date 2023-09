¿Milei abandona el debate? Su equipo analiza que no vaya

La carrera para llegar a la presidencia de la Nación se hace cada vez más cuesta arriba para los tres principales candidatos electos en las PASO: Javier Milei por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich por Juntos por el Cambio y Sergio Massa por Unión por la Patria. Si bien es cierto que el rival a vencer parece ser el libertario, ya que sacó casi el 30% de los votos, desde su equipo de campaña son cautos y trabajan a destajo para capturar aún más sufragios. En este sentido, los equipos de campaña del economista estarían analizando la conveniencia de participar -o no- en los debates presidenciales del 1 y 8 de octubre .

Según trascendió, el comando de campaña de LLA está evaluando que Javier Milei no asista a los debates presidenciales para evitar ser blanco del resto de los candidatos .

La semana pasada, la Cámara Nacional Electoral (CNE) realizó una reunión para definir los detalles de los debates . Por parte del libertario, fueron Karina Milei y Santiago Caputo, sobrino de Nicolás Caputo, y los representantes de los otros partidos sintieron que era una posibilidad que el economista no vaya.

Javier Milei. Patricia Bullrich. Sergio Massa.jpg Karina Milei, hermana del economista habría planteado el tema de las sanciones en caso de no asistir a los debates presidenciales, deslizando la posibilidad de la ausencia del candidato libertario.

En ese contexto, la hermana del economista habría planteado el tema de las sanciones y consultó si Daniel Scioli fue sancionado por no ir al debate de 2015, desconociendo que en ese momento todavía no era obligatorio, ya que la ley fue aprobada en 2016 y establece la quita de espacios publicitarios en radio y TV para el que no asista.

En tanto, en el equipo de Sergio Massa ya se están preparándose para la contienda y una de las cartas que podría usar el ministro es el vínculo que tiene el libertario con Eduardo Eurnekián, un empresario vinculado y beneficiado por las concesiones estatales.

En las últimas horas, Javier Milei sumó a su equipo a dos hombres de confianza del empresario: Guillermo Francos, sindicado como posible ministro del Interior; y Nicolás Posse, que iría como jefe de Gabinete.

Cómo y dónde serán los debates presidenciales

El primero de los debates se hará el 1 de octubre en Santiago del Estero, en el salón Forum del centro de la capital. La Cámara Nacional Electoral (CNE) organiza la logística de ese primer evento en conjunto con la Universidad Nacional de esa provincia. En tanto que el segundo será el domingo 8 de octubre y tendrá lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en CABA. De haber balotaje, el tercer debate se hará el 12 de noviembre también en la Facultad de Derecho de la UBA.

Interacción entre los candidatos y preguntas de la gente

En relación a las novedades de este año, la CNE detalló que pretenden que haya interacción con repreguntas entre los candidatos. “Es interés del tribunal que el debate esté dirigido a la ciudadanía y tenga mayor dinámica”, explicaron. Sería un distintivo en relación con los anteriores debate. El primero que se hizo en 2015, organizado por la Asociación Civil Argentina Debate, y el segundo en el 2019, que fue el primero a cargo de la CNE, no incluyeron esa modalidad.

“Hay una propuesta para que haya intercambio entre los candidatos, para que existan repreguntas entre ellos. Pero se va a acordar con los partidos”, sostuvo Ricardo Gil Lavedra en declaraciones a los periodistas presentes en la presentación de los debates presidenciales que se realizó el 32 de agosto. No obstante, aclaró: “Hay que mantener un equilibrio institucional y algunos requerimientos televisivos. A veces, en algunos países se ven debates que son interesantes como show televisivos. Buscamos una dinámica pero manteniendo la seriedad que requiere un debate presidencial”.

Antes de la conferencia de presentación, la CNE realizó la primera reunión con representantes de los candidatos presidenciales. “Los candidatos son reticentes a la interacción entre ellos”, deslizó una fuente judicial. “Hay que seguir conversando para definir los detalles del reglamento”, completó otro testigo del cónclave con los asesores de los candidatos.

En ese sentido, desde la CNE explicaron que apuestan a que existan cruces entre los candidatos para darle “dinámica”. A su vez, también informaron que se incluirán preguntas de la ciudadanía. Esas preguntas serán formuladas por los ciudadanos que tengan el deseo de participar, mediante internet por los canales que indique la Justicia, y a través de un formulario pertinente.

La temática de los debates

En cuanto al esquema, los debates presidenciales tendrán seis ejes temáticos, que se abordarán los tres primeros en el debate del 1 de octubre, mientras que los tres restantes se debatirán en la Facultad de Derecho, el 8 de octubre. A su vez, de cada eje se desplegarán una serie de subtemas específicos, como disparadores para el debate. Dentro de esos temas se espera que estén la economía, seguridad, educación, salud, relaciones internacionales y un rol de desarrollo institucional.

Está previsto que cada candidato disponga de 2 minutos de exposición, aproximadamente, en cada intervención. Es un tiempo que oscilará de 30 segundos a 2 minutos, depende el eje o el bloque: si se trata de una presentación, de desarrollar una propuesta temática o, bien, de formularle una repregunta a otro candidato.

Respecto a la televisación, la organización estará a cargo de la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (CAPIT) junto con la Televisión Pública.