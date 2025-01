Milei, entre los espejismos de la fuerza que todavía no tiene y el temor de sus aliados esquivos a seguir perdiendo

Un año después Patricia Bullrich y Horacio Rodriguez Larreta volvieron a pelearse. Esta vez, ella es ministra de Seguridad de Javier Milei y él está en el despoder. Se dijeron de todo por una cárcel que no se construyó. El presidente lo disfrutó en silencio, hasta que no pudo más y dijo estar orgulloso de Patricia para tratarlo de miserable a Horacio por no reconocerle una presunta merma en la pobreza. De un modo u otro, los dos exsocios de Juntos por el Cambio volvieron a hacerle un regalo de año nuevo a Milei. El año pasado le ofrendaron una interna feroz que los demolió ante un actual presidente que, a un año de asumir, sigue capitalizando la fuga de votos por ultraderecha de JxC y la absorción creciente de sus votos.