"Más allá de los resultados siempre estoy contenta, más en esta cosa de la política que ahora me toca de otra manera", comenzó Moria durante su charla en Radio Con Vos. Allí explicó que "ahora me liga a Sergio Massa un sentimiento familiar. Hace dos años y medio que entré en la vida de esta gente por Pato (Galmarini), conozco sus valores y sé la clase de animal político que es".

"Hace muchos años vivo en este país, me fui a Europa a trabajar pero nunca escapando del país. Conseguí todo acá, y con todas las idas y vueltas, no me la va a contar nadie. Siempre dependí de mí, de mi trabajo y mi país me dio todo. Pese a todo estoy feliz de vivir acá, siento que el país me abraza, me siento bien", explicó.

Los elogios a Sergio Massa tras el triunfo

Moria no se guardó alabanzas para el candidato de Unión por la Patria. Según explicó, "el presidente en este tiempo ha sido Sergio, es el único que dio la cara. ¿Cuántas vueltas al mundo dio en estos meses? Cuando no estaba con Kristalina en el FMI estaba buscando en otros países un acuerdo. Imaginate la capacidad y la brillantez que tiene Massa para desadherirse, se tiene que desadherir de todo".

En este sentido, a la hora de hacer un análisis sobre su triunfo, indicó que "hay un voto racional. Este país no resiste análisis, no lo pueden analizar ni los especialistas ni los politólogos. Hoy hay una sociedad global que se mueve por el momentismo absoluto, pero te podés desadherir de algunas cosas. De lo que no te podés desadherir es de la mística cuasi religiosa del peronismo, estés o no de acuerdo".

"El peronismo es algo muy fuerte en la vida de nuestro pueblo. Ha conseguido muchas cosas, el voto femenino, jubilación, aguinaldo, las escuelas públicas, han sido siempre muy perseguidos", marcó.

De todas formas, Moria aclaró que "no tengo una ideología política, nunca la tuve. Voy de acuerdo a lo que me proponen y a lo que voy viendo respecto a cómo funciona todo. Y yo nunca vi un político trabajando y militando como lo he visto a Sergio Massa y a Malena Galmarini".

Al ser consultada sobre si Massa podría ganar el balotaje, marcó que "si este hombre, que estaba tercero con todos los obstáculos logró revertir esto... Es una isla dentro de lo que se vive. Se despega de los Kirchner aunque estén, pero no porque se despegue él, sino porque queda desvanecido si no. No porque sean mala palabra, sino porque ya están".

Una definición explosiva

"Sergio Massa es el nuevo peronismo", aseguró Moria Casán en el tramo álgido de la nota, durante el debate de si tenía o no chances en noviembre.

Tras esta frase, explicó que Massa "volvió a unir al peronismo más allá de las diferencias entre ellos, que si no las hubiera no serían peronismo. Es un nuevo peronismo massista, con las bases del peronismo de unión, lealtad, beneficios para el pueblo y los que menos tienen".

"Massa no es solo un político. Es un empresario, más modernoso. Viaja por el mundo, está en contacto con todos. EL político ideal tiene que tener ese toque empresarial y diplomático, porque la política es diplomacia. Y no es panquequear, panquequear es ser un diplomático con clase. Para mí, Massa es la nueva política con las bases del peronismo de Perón y Evita", añadió.

Por último, en el balance, aseguró que "a una sociedad líquida hay que ponerle cierta solidez. Y acá, contra todo, Massa ha hecho una elección extraordinaria".