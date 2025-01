Motociclista atropelló y mató a un niño en Puerto Madero: el impactante video de cómo manejaba a 210 km/h

Gonzalo, un niño de 7 años, estaba junto a su familia en Puerto Madero, disfrutando de un paseo nocturno, cuando, en el cruce de las avenidas Intendente Giralt y Macacha Güemes, ocurrió el trágico suceso. Mientras la familia intentaba cruzar la calle, una moto de gran cilindrada pasó a toda velocidad y atropelló violentamente al niño . El motociclista, que viajaba con un acompañante, no se detuvo y escapó del lugar, dejando a Gonzalo gravemente herido en la vía pública.

Tras el impacto, la familia intentó con desesperación ayudar al niño, pero las circunstancias del momento dificultaron su atención inmediata. "Vi que mi nene se desvanecía y le pedí al policía que me llevara al hospital. Me dijo que no podía porque había que esperar a la ambulancia", relató Florencia, la madre de Gonzalo. A pesar de la ayuda de un desconocido que llevó a Gonzalo al Hospital Argerich, el niño llegó al centro de salud sin vida, a pesar de los esfuerzos por reanimarlo.

El hallazgo de los videos y la identificación del motociclista

detenido.jpg El momento en el que detienen al motociclista.

La investigación fue acelerada gracias al video que Mauro Silva, el motociclista detenido, había subido a su cuenta de Facebook. En las imágenes, se observa cómo el conductor circula a altísimas velocidades, llegando hasta los 210 km/h, mientras realiza maniobras peligrosas en la autopista. Silva, de 32 años, ya se encontraba bajo la lupa de las autoridades por su participación en el accidente que le costó la vida a Gonzalo.

Florencia, la madre del niño, no dudó en tomar la iniciativa para buscar los videos que mostraban la irresponsabilidad del motociclista. "Los videos los encontré yo, con ayuda de familiares, los grabé para que se vean las velocidades", explicó. La familia no solo ha luchado por obtener justicia, sino que también sigue buscando al acompañante de Silva, quien aún no ha sido identificado. Se presume que la persona que viajaba con él esa noche era una mujer.

Así manejaba el motoquero que mató a un nene.mp4

Silva fue detenido en su domicilio de Villa Ballester luego de que las autoridades pudieran identificar la moto a través de las cámaras de seguridad, aunque se supo que las cámaras de la zona del accidente no estaban operativas. La fiscalía N°27, a cargo de la investigación, imputó a Silva por homicidio agravado por la muerte de Gonzalo. El caso sigue abierto, y la justicia continúa buscando al acompañante que escapó tras el atropello.

El sufrimiento de una madre y la búsqueda de justicia

El dolor de Florencia es indescriptible. "Cuando me dijeron que lo detuvieron, sentí solo un poco de alivio entre tanto dolor, pero todavía falta, esto va a ser largo", expresó con la voz quebrada. La madre de Gonzalo, aunque aliviada por la detención del motociclista, sigue buscando justicia para su hijo y espera que el acompañante de Silva también sea encontrado.

A pesar de su sufrimiento, Florencia mostró gran determinación. "Todavía no puedo hacer el duelo, lloro y me duele el alma, pero tengo que estar fuerte", aseguró. La madre de Gonzalo ha dejado en claro que no descansará hasta que todos los responsables enfrenten la justicia.