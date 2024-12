Muerte y misterio en el río de Necochea: las imágenes que comprometen al marido

El caso se presumió en principio como un accidente hasta que el avance de la investigación, con declaraciones y en particular el informe forense, reorientó la pesquisa: para la Justicia es un homicidio doblemente calificado por el vínculo y violencia de género . En criollo, un femicidio.

pareja necochea femicidio

El acusado se llama Javier Cerfoglio y tiene 39 años. Por las primeras pruebas se entiende que hizo lo necesario para quitarle la vida a su mujer, Magalí Vera, de 34 años, con quien tiene un hijo de 12.

El informe preliminar de autopsia ratifica que la causa del fallecimiento de Vera es asfixia por inmersión. Pero también deja en claro que en el cuerpo de la víctima había indicios claros de agresión física, coincidentes con los dichos de aquel testigo que dijo ver cuando la golpeaban, mientras aquella madrugada de domingo la pareja transitaba en su Honda Fit color rojo.

El fiscal Walter Pierrestegui ratificó la imputación contra Cerfoglio y solicitó su detención. Lo citó a declaración indagatoria, pero asistido por un defensor oficial, el acusado se negó a brindar testimonio.

El caso generó conmoción en la comunidad necochense, ya que, ambos eran conocidos allí. Ella, en particular, porque había trabajado en la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Pero en este último tiempo se había volcado a su otra pasión, la pastelería. De hecho, había sido la responsable de la torta que acompañó el casamiento al que habían concurrido. En redes sociales había anticipado que había quedado muy linda y que no acompañaba foto para que no se opacara la sorpresa que debía ser para los novios.

Cómo avanza la investigación por femicidio

La causa judicial busca ahora avanzar sobre la dinámica de esta pareja y algunos antecedentes que tendrían sobre situaciones que derivaron en violencia física de Cerfoglio hacia Vera. De la autopsia constan que ella tenía lesiones recientes en el cuello, cara y el torso que no tenían relación con la caída y vuelco del auto en el río.

Investigan la muerte de una mujer en Necochea.mp4

El fiscal ya dispone de las imágenes del Centro de Monitoreo Municipal con las que pudieron reconstruir parte del recorrido que hacía la pareja, aproximadamente a las 4.30 del domingo, hasta que se desvían del recorrido costanero y enfilan directamente hacia el curso de agua. No hay un despiste, sino que hay una decisión del conductor, que reduce la marcha luego de ir a alta velocidad y gira a la derecha para avanzar luego hacia el Río Quequén, sector que queda fuera del alcance de las cámaras.

En principio se creyó que se había tratado de un simple accidente de tránsito y que el sobreviviente estaba bajo efectos de alcohol. Por eso se ordenaron muestras para determinar el grado de alcoholemia en el marco de una causa que se inició calificada como homicidio culposo. Con el correr de las horas, se agravó la acusación para Cerfoglio, que continúa detenido.