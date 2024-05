Mujeres de La Cámpora negaron encubrir a Fernando Espinoza

Fernando Espinoza exintendente La Matanza La Cámpora intenta desligarse de Espinoza.

"Siempre estuvimos del lado de las mujeres que sufren violencia por razones de género. Incluso, y sobre todo, cuando estas situaciones involucraron a compañeros de nuestra organización. Creemos y construimos un feminismo popular que no solo abraza a las víctimas, sino que también lucha por cambiar las condiciones estructurales que las generan y legitiman", añadieron.

"Promovemos políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia. Pero también buscamos transformar el sistema judicial, para que incorpore la perspectiva de género en los procesos judiciales y sus decisiones. Esperamos que en este caso la Justicia actúe respetando los estándares en la investigación de delitos contra la integridad sexual. Nunca vamos a silenciar ante la violencia, ni encubrir abusos sexuales", concluyeron.

La denuncia contra Fernando Espinoza

La jueza María Galletti procesó por abuso sexual simple a Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, y decretó su embargo por la suma de $1.500.000. También ordenó la prohibición de contacto entre Espinoza y la víctima, quien denunció hace dos años. La resolución judicial establece que Espinoza es considerado "prima facie" responsable de los delitos de abuso sexual simple en concurso real con desobediencia, en calidad de autor y en perjuicio de la víctima.

El intendente permanecerá en libertad provisional, ya que no se cumplen las condiciones restrictivas para su detención, aunque deberá mantenerse alejado de la denunciante y evitar cualquier tipo de contacto con ella.

En relación con la denuncia, según consta en el expediente, una mujer que trabajó como secretaria privada de la intendencia del partido de La Matanza acusó a Espinoza de haber abusado de ella el 10 de mayo de 2021, entre las 21.30 y la madrugada del día siguiente en su propia casa. Según su testimonio, cenó tres veces con el intendente de La Matanza por cuestiones laborales, pero a la tercera él se excedió.

Ella afirmó que él le dijo que estaba contracturado, que necesitaba masajes y esa situación desencadenó la serie de eventos que la mujer denuncia. Por su parte, él negó los hechos y refutó punto por punto los acontecimientos que ella señaló.

Máximo Kirchner. Plenario. La Cámpora.jpg El diputado nacional Máximo Kirchner partició del último plenario de La Cámpora y criticó a Javier Milei. "Se refiere al Estado como una organización criminal cuando cumple un rol de función social". Foto: Infobae.

La magistrada considera que al tratarse de una denuncia de abuso sexual, debe prevalecer el testimonio de la víctima y que, más allá de las inconsistencias destacadas por Espinoza sobre los testimonios de la secretaria, "el descargo no es suficiente para eximirlo de la responsabilidad que aquí le cabe prima facie frente a la contundencia de la prueba recabada".

La respuesta oficial de La Matanza

El comunicado de la oficina de prensa de la Municipalidad de La Matanza señaló: "Respecto a la situación judicial del Intendente Fernando Espinoza, dictada en primera instancia, es decir que no está firme y se encuentra en etapa de apelación, se informa que no se abundará en detalles relacionados con la causa, ya que está a consideración de la Cámara y no corresponde exponer sus circunstancias".

"Sin embargo, debe dejarse claro que se trata de una denuncia absolutamente falsa, como lo entendieron los fiscales en las dos ocasiones anteriores en las que solicitaron el sobreseimiento de Fernando Espinoza en esta misma causa", agregaron y detallaron: "La primera ocasión fue en agosto de 2022, primer pedido de sobreseimiento de la Fiscalía, y la segunda en diciembre de 2023, segundo pedido de sobreseimiento de la Fiscalía, tras la incorporación de peritajes psicológicos a la denunciante. Sin embargo, en ambas ocasiones y a pesar de que la denunciante no apeló en ninguno de los dos casos, el expediente se mantuvo abierto".