Multaron y retuvieron la moto de un conductor de Uber por llevar a una pasajera alcoholizada

El joven, identificado como Ciro, explicó que estaba trabajando como chofer de Uber Moto cuando fue detenido en un operativo de tránsito. “A mí el test me dio cero, pero a la pasajera le dio positivo. No la conozco, estaba trabajando, y no tengo forma de saber si consumió alcohol antes de subir a la moto”, relató en declaraciones al canal TN.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ciro_nah/status/1874444759332540854&partner=&hide_thread=false Hola Gente, soy Ciro, tengo 19 años. Hace un rato tuve un problema con los controles de transito de la Ciudad de Buenos Aires. Estaba trabajando como Uber moto, recogí una pasajera, le pregunté si bebió alcohol, a lo cual me respondió que no. — Ciro Rodrigo (@ciro_nah) January 1, 2025

La pasajera, que también fue demorada en el operativo, reconoció haber consumido alcohol, pero afirmó desconocer que eso estaba prohibido: “No sabía que no podía subir así a la moto. No siento culpa porque él tampoco me preguntó si yo estaba alcoholizada”.

El incidente provocó una rápida reacción en las redes sociales, donde Ciro publicó un descargo relatando lo sucedido y pidiendo ayuda a distintos dirigentes políticos del oficialismo.

Embed "Uber":

Por comentarios sobre lo que sucedió durante un control de alcoholemia pic.twitter.com/oNsCJQapEa — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 1, 2025

La postura del Gobierno

Ramiro Marra, dirigente de La Libertad Avanza, fue uno de los primeros en pronunciarse. “Ya estoy en contacto con Ciro, analizando el Código de Tránsito. Esto es inaceptable”, expresó en sus redes. Más tarde, el mismo referente libertario, buscó al joven por su casa y lo llevó a buscar la moto.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/RAMIROMARRA/status/1874572060372119597&partner=&hide_thread=false MISIÓN CUMPLIDA

Ahora si, empezamos el 2025 como corresponde.



Hoy pudimos solucionar el problema que vivió @ciro_nah (libertario que fiscalizó para nosotros en todas las elecciones) y recuperar su moto con la que trabaja. Lamentablemente perdió su día laboral, así que si… pic.twitter.com/GKZZVvmmmt — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) January 1, 2025

Por su parte, Javier Lanari, subsecretario de Prensa del gobierno nacional, se solidarizó con el conductor: “Es evidente que hay un vacío legal. Mientras no se reforme, debería primar el sentido común: bajar a la acompañante y permitirte seguir trabajando. Espero que recuperes la moto cuanto antes”.

Ciro manifestó su preocupación por los costos que deberá afrontar tras la retención de su vehículo. “Ahora tengo que pagar el acarreo, no sé cuánto es, nunca me pasó algo así. Estoy preocupado porque no infringí ninguna norma propia y esto me impide trabajar”, comentó. Más tarde, los usuarios de la red social X, se solidarizaron con el muchacho y depositaron pequeños montos de dinero en su cuenta.