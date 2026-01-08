Murió un bebé de tres meses por daño cerebral: las graves sospechas sobre los padres

El fiscal sostiene que el niño no presentaba enfermedades previas. Los estremecedores detalles que se conocieron.

La Justicia de Córdoba avanza con pericias forenses para esclarecer cómo se produjeron las lesiones fatales.

La muerte de un bebé de tres meses en la provincia de Córdoba generó una fuerte conmoción social y abrió una investigación penal de máxima gravedad. El pequeño falleció tras sufrir un derrame cerebral , pero luego de las primeras pericias médicas y judiciales, la Fiscalía ordenó la detención de sus padres, señalados como presuntos responsables del hecho.

La causa avanza con medidas probatorias clave, mientras la Justicia intenta reconstruir qué ocurrió en el entorno familiar durante las horas previas al desenlace.

El fiscal Fernando Epelde , a cargo de la investigación, dispuso en las últimas horas el arresto del padre y la madre del bebé, de 24 y 18 años, y los imputó por homicidio calificado por el vínculo , una figura penal que contempla la pena más severa del Código Penal.

Según fuentes judiciales, la situación procesal de ambos se agrava tras confirmarse que el bebé se encontraba en buen estado de salud general antes de las lesiones que derivaron en su muerte. “Era un bebé que no estaba desnutrido, que no tenía alguna otra condición que hiciera alertar a los médicos”, señaló Epelde.

Un ingreso de urgencia que encendió las alarmas

El episodio se inició el domingo en la localidad de Camilo Aldao, cuando el bebé fue trasladado de urgencia al centro de salud local con una lesión grave en la cabeza.

La complejidad del cuadro motivó su derivación inmediata al hospital regional de Marcos Juárez, donde los médicos realizaron estudios iniciales y decidieron un nuevo traslado ante la necesidad de atención especializada.

El niño ingresó luego al Hospital de Niños de Córdoba, uno de los centros de referencia en la provincia. Allí, el equipo médico constató muerte cerebral, un diagnóstico irreversible que llevó a la desconexión del soporte vital el lunes. La secuencia de derivaciones y la gravedad de las lesiones motivaron la intervención judicial de manera inmediata.

La hipótesis judicial que involucra a los padres del bebé

De acuerdo con lo expresado por el fiscal Epelde, la investigación cuenta con elementos de prueba suficientes para sostener la sospecha de que existió intervención de los padres en las lesiones que provocaron el fallecimiento. “Era un bebé que no estaba desnutrido ni presentaba patologías previas que alertaran a los médicos”, explicó, subrayando que no había condiciones clínicas preexistentes que justificaran un derrame cerebral de esa magnitud.

Las primeras evaluaciones descartaron enfermedades congénitas o cuadros médicos que pudieran explicar el daño neurológico severo. En ese marco, la investigación se centra en determinar el origen de los traumatismos y en establecer si hubo acciones u omisiones que derivaron en el resultado fatal.

Si bien no surgieron antecedentes de violencia previa contra el bebé, los investigadores analizan el contexto familiar completo. Según trascendió, el padre registra antecedentes por delitos contra la propiedad, un dato que la Fiscalía incorpora al análisis integral del caso, sin que ello implique una conclusión automática.

Autopsia, pericias y próximos pasos

El cuerpo del bebé fue sometido a autopsia judicial en la ciudad de Córdoba, una instancia decisiva para precisar el mecanismo de las lesiones y el momento en que se produjeron.

hospital2 El Hospital de Niños de Córdoba, centro de referencia donde los médicos confirmaron la muerte cerebral del bebé.

Los resultados oficiales permitirán establecer responsabilidades penales y definir si las lesiones responden a un hecho puntual o a un proceso previo. Mientras tanto, los padres permanecen detenidos a disposición de la Justicia y podrían enfrentar nuevas imputaciones según el avance de las pericias.

La causa se desarrolla en un clima de profunda consternación en la comunidad, donde el caso reavivó el debate sobre la detección temprana de situaciones de riesgo en el ámbito familiar y el rol de los sistemas de salud y protección. Por estas horas, la investigación se apoya en informes médicos, testimonios y análisis forenses que buscan reconstruir con precisión las últimas horas de vida del niño.