"Muro atmosférico", el fenómeno que provocará temperaturas sofocantes durante varios días

Especialistas advierten sobre noches sofocantes, máximas que superarán los 41°Cy los posibles golpes de calor. En qué zonas tendrá mayor impacto.

Además, se esperan noches tropicales, con temperaturas mínimas que no descenderán de los 24°C o 25°C.

A poco más del inicio del verano, las temperaturas altas - además de la inestabilidad climática - son una constante en gran parte del país, pero en las últimas horas se advirtió que esta situación se intensificará con la presencia de un “Muro atmosférico”, que provocará varios días de calor extremo con temperaturas realmente agobiantes. De qué se trata y en qué zonas tendrá mayor impacto.

Según especialistas, se avecina un escenario de lo que podría ser uno de los eventos de calor más persistentes de este verano. El sitio especializado Meteored alertó sobre la llegada un fenómeno meteorológico que provocará temperaturas que superarán los 40°C.

Precisaron que la situación actual responde a una combinación de factores que funcionan como una maquinaria perfecta de calentamiento. Por un lado, las altas presiones posicionadas sobre el Océano Atlántico actúan como un motor que impulsa aire cálido de forma constante desde el norte hacia el centro del país.

Calor. Ruta. Viaje El calor extremo complica los viajes en la ruta, por eso hay que estar preparados para enfrentarlo con precauciones.

Por otro lado, la subsidencia "fenómeno que ocurre cuando el aire en las capas altas de la atmósfera desciende". Al bajar, el aire se comprime debido al aumento de la presión atmosférica y, por un proceso físico llamado calentamiento adiabático, su temperatura aumenta. Este aire descendente no solo calienta, sino que también funciona como un "muro" o bloqueo atmosférico, impidiendo que los frentes fríos que intentan avanzar desde la Patagonia logren llegar hacia el norte", detallaron desde Meteored.

Y explicaron que a diferencia del calor húmedo, donde el sudor se pega a la piel, el aire seco evapora la transpiración casi al instante. Este mecanismo, aunque refresca el cuerpo de forma eficiente, es engañoso: perdemos agua y sales minerales de manera acelerada sin percibir que estamos empapados. Al no sentir el "agobio" del vapor, la señal de sed suele retrasarse, lo que facilita cuadros de deshidratación severa y agotamiento térmico antes de que la persona advierta el riesgo.

“Cuando el aire desciende, se comprime por el aumento de la presión y se calienta. Es un proceso físico conocido como calentamiento adiabático, que eleva aún más la temperatura de una masa de aire que ya es cálida”, explicó Cindy Fernández, comunicadora meteorológica y redactora de Meteored.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeteoredAR/status/2014421424060993920?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2014421424060993920%7Ctwgr%5E4e7888bb55e6151bdd8bc77bf9da022805a56ac7%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fsociedad%2Fmuro-atmosferico-el-fenomeno-meteorologico-detras-de-estos-dias-de-calor-extremo-nid26012026%2F&partner=&hide_thread=false Se arma un verdadero “muro” atmosférico sobre Argentina El calor escala, las noches dejan de aliviar y el bloqueo promete varios días críticos. ¿Cuándo llega el pico y qué zonas sentirán más el impacto?https://t.co/ob7I4Fa3pD — Meteored Argentina (@MeteoredAR) January 22, 2026

Ese movimiento descendente también dificulta la formación de nubosidad, por lo que los cielos despejados y muchas horas consecutivas de radiación solar directa potencia el calentamiento del suelo.

En este contexto, se advirtió que hasta el viernes inclusive se registrarán temperaturas extremas con mínimas que superarán los 20°C. Este fenómeno tendrá mayor impacto en varias regiones del país: Catamarca, La Rioja, La Pampa y el norte de Córdoba, junto con sectores del Litoral y el Chaco, verán máximas de entre 35 °C y 42 °C.

Calor seco primero, humedad después y noches sofocantes

Durante la primera etapa de este evento, el calor se presenta mayormente seco: “Ese tipo de calor puede resultar menos agobiante al principio, pero es engañoso: el cuerpo pierde líquidos y sales más rápido y muchas veces la señal de sed aparece tarde, cuando ya hay un compromiso físico”, advirtió Fernández.

Con el correr de los días y el aumento de la humedad, la sensación térmica irá en aumento, especialmente en zonas urbanas densamente pobladas.

dormir con calor El calor extremo trae aparejado problemas de sueño en verano, afectando tanto al bienestar físico como mental.

Entre martes, miércoles y jueves, el calor húmedo se extenderá sobre la región pampeana y el norte de la Patagonia, con un aumento marcado de la sensación térmica, que podría alcanzar los 40°C.

Además, se esperan noches tropicales, con temperaturas mínimas que no descenderán de los 24°C o 25°C, lo que dificulta el enfriamiento natural de viviendas y edificios durante la madrugada.

Cómo identificar un golpe de calor y qué se debe tener en cuenta

El cuadro más grave que puede aparecer en este contexto de temperaturas extremas, es el golpe de calor, que ocurre cuando el sistema de regulación térmica del cuerpo falla y la temperatura interna supera los 40 grados.

Los principales síntomas son piel roja, caliente y seca; confusión, desorientación o pérdida de conciencia; dolor de cabeza intenso, náuseas y vómitos.

calor El cuerpo pierde líquidos de forma constante durante los días de calor, incluso sin actividad física intensa.

Ante la aparición de estos signos, se recomienda llamar de inmediato a emergencias, trasladar a la persona a un lugar fresco, enfriar el cuerpo con agua y evitar la automedicación.

Los especialistas recomiendan extremar los cuidados: