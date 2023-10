Myriam Bregman a Milei: "No es un león, es un gatito mimoso"

En primer lugar, manifestó que "Milei llega hasta acá hablando contra la casta. No es casta, pero hace alianzas con Barrionuevo, no es casta, pero le arma las listas a Sergio Massa, no es casta, pero lleva una vicepresidenta de la casta militar, no es casta, pero ya se mudó a un barrio privado, como muchos de los políticos que él critica".

Además, habló sobre la relación del candidato libertario con los grandes empresarios del país y aseguró: "Es un empleado de los grandes empresarios, que han ganado millones en estos años, algunos viviendo del Estado, y con él esperan ganar mucho más"

Para concluir su discurso de réplica lanzó: "No es un león, es un gatito mimoso del poder económico".