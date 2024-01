Natalia Oreiro: ¿Por qué se volvió tendencia en redes?

Al final del video, Oreiro cierra diciendo: "No son privilegios, son derechos". Pero las críticas no se hicieron esperar y las personas comenzaron a escribir insultando tanto a ella, como lo dicho en el video, algunos revirtiendo el mensaje y diciendo "No son derechos, son privilegios" otros comentando "qué me importa lo que piensa Natalia Oreiro si es uruguaya".

¿Qué artículos piden que se anulen de la Ley Ómnibus?

El proyecto de “Ley Ómnibus” incluye, en el Artículo 350 del Capítulo II, la regulación de las sociedades de gestión colectiva de derechos, entre ellas, SAGAI. De aprobarse esta modificación, las consecuencias para la entidad serían la importante baja en la posibilidad de recaudar y distribuir derechos económicos de socios y la desaparición total de la acción social de SAGAI y su Fundación.

En diálogo con AM750, Silvina Acosta, integrante de la Comisión Directiva de SAGAI, afirmó que "llama poderosamente la atención" dicho artículo del proyecto de Ley de Bases y Puntos impulsado por el gobierno de Javier Milei, ya que las sociedades de gestión son un "acuerdo entre privados y, a raíz de esto, se fijan aranceles para poder proteger la propiedad intelectual".

"Lo que defendemos es esa creación que se explota comercialmente, donde hay un montón de empresas que ganan dinero y hay un mínimo porcentaje que va a parar a quienes crean, desde su autoría y su interpretación", explicó.

Qué dijo Pablo Echarri sobre la Ley Ómnibus

Días atrás, Pablo Echarri, que también integra la comisión directiva de SAGAI, señaló que la cultura está recibiendo un fuerte ataque.

"Está clara cuál es la intención de generar este tipo de confusiones. Lo que se busca es la desinformación para hacer creer que los artistas argentinos están haciendo cultura con el dinero de la gente. Se instaló en los últimos tiempos lo de 'hacen cultura o hacen cine con la mía'. Ningún organismo (de la cultura) está financiado por ningún tipo de impuesto directo que esté pagando un ciudadano argentino", aseguró Echarri.