Navidad con restricciones de circulación en algunas rutas: para qué tipo de vehículos

Se activó un operativo especial que limita la circulación en horarios clave para ordenar el tránsito y reducir accidentes.

La Provincia de Buenos Aires volverá a aplicar un esquema especial de restricción a la circulación de camiones de gran porte durante los días festivos de Navidad , con el objetivo de ordenar el tránsito , reducir riesgos viales y facilitar el desplazamiento de miles de vehículos particulares hacia y desde la Costa Atlántica.

La medida forma parte de un operativo que se repite en cada fin de semana largo y en fechas de alta movilidad turística, cuando las rutas registran picos de circulación muy por encima de los promedios habituales.

Según la información oficial, los camiones con más de siete toneladas de porte bruto todavía pueden circular durante lo que resta del martes y en las primeras horas del miércoles 24.

El esquema restrictivo comenzará a regir desde las 6 de la mañana de ese día y se extenderá en horarios diferenciados según el sentido de circulación, tanto hacia los destinos turísticos como en el regreso hacia el Área Metropolitana.

La decisión apunta a mejorar la fluidez del tránsito, especialmente en corredores estratégicos que conectan la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano con las localidades balnearias. En ese contexto, las autoridades provinciales buscan minimizar situaciones de congestionamiento, maniobras riesgosas y siniestros viales en jornadas donde la convivencia entre vehículos livianos y transporte pesado suele volverse más compleja.

Horarios y sentidos de circulación restringidos

El cronograma dispuesto establece que el miércoles 24, entre las 06:00 y las 14:00, quedará prohibida la circulación de camiones de más de siete toneladas en sentido hacia la Costa Atlántica.

ON - Ruta 151 Camiones deterioro (3) Por Navidad, la Provincia limita camiones para ordenar el tránsito turístico. Omar Novoa

En tanto, el jueves 25, la restricción se aplicará entre las 14:00 y las 23:59, pero en dirección hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Este esquema busca acompañar los flujos predominantes de tránsito, que suelen concentrarse en el desplazamiento hacia los centros turísticos durante la mañana del 24 y en el regreso hacia la zona metropolitana durante la tarde y noche del día siguiente. La planificación por franjas horarias responde a criterios operativos y de seguridad vial, evaluados a partir de la experiencia acumulada en operativos anteriores.

Desde el área de Infraestructura provincial remarcan que el cumplimiento de la medida resulta clave para el éxito del operativo, y advierten que los controles se desplegarán en distintos puntos de las rutas afectadas. Las sanciones por incumplimiento pueden incluir multas y la obligación de detener la marcha hasta el fin del horario restrictivo.

Rutas alcanzadas por la medida

La restricción abarca los principales corredores utilizados para acceder a la Costa Atlántica. Entre ellos se incluye la Autopista Buenos Aires–La Plata, en todo su tramo entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la capital provincial.

También se encuentra comprendida la Ruta Provincial Nº 2, desde el kilómetro 40,5 del ramal Buenos Aires–Mar del Plata de la autopista hasta el kilómetro 400, en la zona de Camet. A esta vía se suman la Ruta Provincial Nº 11, desde su intersección con la Ruta Provincial Nº 36 en Pipinas hasta el kilómetro 537 en Chapadmalal, y la propia Ruta Provincial Nº 36, entre la rotonda de la Ruta Provincial Nº 10 y su empalme con la Ruta Provincial Nº 11.

El listado continúa con la Ruta Provincial Nº 56, entre General Conesa y General Madariaga; la Ruta Provincial Nº 63, desde Dolores hasta la Esquina de Crotto; y la Ruta Provincial Nº 74, entre Maipú y Pinamar. Se trata de trazas que concentran un volumen alto de tránsito turístico, sobre todo en fechas festivas y durante la temporada de verano.

Vehículos exceptuados y criterios de prioridad

La normativa contempla una serie de excepciones para garantizar el abastecimiento, la atención sanitaria y el funcionamiento de servicios esenciales. Quedan habilitados para circular los vehículos de autotransporte de cargas con un porte bruto inferior a siete toneladas, así como aquellos destinados al transporte de leche cruda y derivados, animales vivos, pescado y mariscos congelados, y productos frutihortícolas en tránsito.

También se exceptúa al transporte exclusivo de prensa y a las unidades móviles de medios audiovisuales, vehículos de emergencias, grúas y asistencia a vehículos averiados o accidentados, tanto en el lugar del hecho como en su regreso en vacío. A ello se suman los camiones que trasladan combustible, gas natural comprimido, gas licuado de petróleo y gases necesarios para el funcionamiento de centros sanitarios o asistencias domiciliarias.