Existen distintos factores mecánicos que pueden llevar a que el trámite sea rechazado. Cuáles son los más comunes y de cuánto es la multa por circular sin VTV.

No aprobarán la Verificación Técnica Vehicular (VTV) de los autos que tengan esta falla

El verano es uno de los momentos del año donde más automovilistas salen a las rutas para llegar a distintos destinos turísticos. Y a la hora de emprender el viaje, uno de los requisitos obligatorios es tener al día la Verificación Técnica Vehicular (VTV) . No cumplir con este trámite es una infracción de tránsito que deriva en fuertes multas.

La VTV es obligatoria tanto en autos como en motos y debe realizarse anualmente para asegurar que el vehículo se encuentra en condiciones seguras de circular en las calles y las rutas. Su constancia puede ser pedida en controles de tránsito en los caminos y los accesos. En caso de no tenerla, en la provincia de Buenos Aires la sanción económica va entre $542.000 y $1.800.000 .

Aunque las distintas provincias tienen diferencias claras en cuanto a precios , antigüedad exigida y vigencia de la oblea , en general mantienen los mismos factores que pueden llevar a que el trámite sea rechazado . Si sucede esto, habitualmente el propietario tiene 60 días para solucionar los defectos . Dentro de este plazo, no es necesario volver a pagar al presentarse. Pero una vez superado, será obligatorio abonar y realizar nuevamente la VTV completa.

vtvjpg.webp Quienes no cumplan con la VTV pueden afrontar multas de entre $542.000 y $1.800.000.

Cuáles son los motivos más comunes para el rechazo de la VTV

A la hora de realizar la verificación, los técnicos a cargo analizan diversos componentes del vehículo. Y uno de los de mayor relevancia es la revisión de los neumáticos. Si se identifica que están desgastados por el uso o presentan deformaciones, el trámite no será aprobado hasta que las cubiertas sean modificadas.

Otros factores que pueden derivar en no aprobar la verificación son:

Frenos : pastillas/discos gastados, pérdida de líquido, desajuste del freno de mano.

: pastillas/discos gastados, pérdida de líquido, desajuste del freno de mano. Luces : rotas, quemadas, mal reguladas o no funcionan (posiciones, guiños, stop, etc.).

: rotas, quemadas, mal reguladas o no funcionan (posiciones, guiños, stop, etc.). Suspensión : amortiguadores gastados, componentes rotos o desbalanceo.

: amortiguadores gastados, componentes rotos o desbalanceo. Emisiones de gases : exceso de contaminantes que no cumplen los estándares.

: exceso de contaminantes que no cumplen los estándares. Chasis y carrocería : corrosión profunda, fisuras o arreglos mal hechos.

: corrosión profunda, fisuras o arreglos mal hechos. Vidrios y espejos: parabrisas rajados, espejos rotos o faltantes.

parabrisas rajados, espejos rotos o faltantes. Cinturones de seguridad: faltantes, que no ajustan o no se traban.

faltantes, que no ajustan o no se traban. Accesorios y modificaciones : defensas, escaleras, ruedas de auxilio o cualquier otro elemento no homologado o fuera de norma.

: defensas, escaleras, ruedas de auxilio o cualquier otro elemento no homologado o fuera de norma. Elementos de seguridad: matafuegos descargado o faltante, balizas portátiles ausentes.

matafuegos descargado o faltante, balizas portátiles ausentes. Identificación: placas patentes ilegibles, faltantes o en mal estado, bocina, limpiaparabrisas que no funcionan.

Oblea de la VTV en el parabrisas.jpg La VTV es un trámite que establece que el vehículo está apto para circular por las calles.

Cuánto cuesta hacer la VTV en provincia de Buenos Aires en enero 2026

El Gobierno bonaerense oficializó un aumento del 21,8% en el costo de la VTV, que dependerá del tipo de vehículo. Los nuevos montos que comenzarán a aplicarse desde el viernes 16 de enero son los siguientes:

Vehículos hasta 2500 kg : $97.057

: $97.057 Vehículos de más de 2500 kg : $174.604

: $174.604 Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2500 kg : $58.201

: $58.201 Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2500 kg : $87.302

: $87.302 Motos de más de 50cc y hasta 200cc: $38.801

$38.801 Motos de más de 200cc y hasta 600cc : $58.201

: $58.201 Motos de más de 600cc: $77.602

Los turnos para realizar la VTV pueden solicitarse de forma online. Y al momento de realizarla, se debe presentar la cédula verde, el DNI o CUIT (si corresponde) y el título de propiedad en caso de que sea la primera verificación. Las sedes habilitadas están detalladas en la web oficial.

VTV II.jpg Existen distintos factores mecánicos que pueden llevar al rechazo del trámite.

Cuánto cuestan las multas en la provincia de Buenos Aires, tras el nuevo aumento

Con el inicio del 2026, comenzó a regir el nuevo aumento en las multas de la provincia de Buenos Aires. El ajuste para el bimestre enero-febrero es de 5,6% respecto a los valores del cierre del año pasado. Para establecer el monto de las infracciones, se toma como Unidad Fija (UF) el valor del litro de nafta de mayor octanaje precisado por el Automóvil Club Argentino (ACA), es decir la Premium, que pasó a ser de $1.807 el litro.

De esta manera, así quedaron los valores de las multas en territorio bonaerense: