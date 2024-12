¿No era el Toscanito? Liberan al único sospechoso por el crimen de la enfermera

Fue capturado el domingo a la noche, pero los testigos no pudieron reconocerlo como autor del violento asesinato.

El domingo durante la noche, personal de la Policía Federal Argentina (PFA), detuvo a Mariano Macena , sospechoso de ser el autor material del homicidio de Eliana Gómez , la enfermera asesinada en el contexto de un asalto en La Matanza . Sin embargo, este martes Macena, alías el Toscanito , fue liberado debido a que los testigos del crimen no pudieron reconocerlo.

Durante el lunes, en diversas entrevistas televisivas, Javier, un sobrino del ahora liberado, había asegurado que su tío era “un perejil”. El hombre contó que su tío tiene antecedentes y estuvo preso siete veces por robo, pero que en esta ocasión no “tenía nada que ver” y destacó que Macena “ está perdido en la droga ”.

“Después de que me allanaran, vino y le pregunté si había sido él, hasta dije que llamaba a la policía y lo entregaba, pero se puso a llorar y me confirmó ‘yo no fui pela’”, afirmó.

Respecto a los videos del robo que se difundieron en las últimas horas, Javier ratificó, entre lágrimas, que no es Macena el de las imágenes: “Te das cuenta, no es él. No sé quién lo delató”.

Ante este escenario, no hay detenidos por el crimen de la enfermera debido a que Macena era el único aprehendido en el marco de la investigación.

Cómo fue el crimen de la enfermera de La Matanza

El asesinato ocurrió el sábado, minutos antes del mediodía, en la intersección de las calles Luis Vernet y Olivieri, en Rafael Castillo, cuando dos hombres interceptaron a pie a Gómez para robarle su vehículo, un Fiat Argo. Según trascendió, la conductora intentó una maniobra para trabar las puertas del vehículo y evitar el asalto, pero los atacantes le respondieron con un disparo en la sien que le provocó la muerte de forma casi instantánea.

Asesinato y robo a enfermera

Los asesinos bajaron a la mujer gravemente herida del vehículo y la dejaron tirada en la calle. Si bien en un primer momento se subieron nuevamente al auto y escaparon en él, varias cuadras después se detuvieron, lo dejaron en la calle y huyeron por sus propios medios.

Gómez fue trasladada a un hospital cercano, donde poco después confirmaron su muerte.

Los ladrones, mientras tanto, protagonizaron un choque a poco más de 20 cuadras del lugar del robo y dejaron el auto abandonado.

La investigación del caso quedó en manos del fiscal Adrián Carlos Arribas, responsable de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios de La Matanza, mientras que personal policial de la comisaría local y de la DDI de ese partido bonaerense trabajaba para capturar a los delincuentes, con ayuda de la Policía Federal.