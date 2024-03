No le quisieron cargar GNC y golpeó a un playero

GNC playero agresion.jpg El playero realizó la denuncia policial.

La violenta situación quedó registrada por las cámaras de seguridad de la estación de GNC. En las imágenes puede verse cómo el hombre atacó a golpes al playero y como varias personas se acercaron para interceder.

El trabajador agredido se llama Facundo Cano, quien declaró que sufrió heridas en el rostro y el cuello. Además, informó que radicó la denuncia en la Comisaría de Bragado contra el conductor.

Qué dijo el playero

En declaraciones radiales, el empleado agredido contó: "Hace cinco días llegó este hombre, le miró la oblea porque es lo primero que tenemos que hacer. Le digo que tiene la oblea vencida hacía dos meses y le comunico que no le puedo despachar, no le puedo cargar GNC. Él me insistió de mala manera, me insulta y se fue enojando".

"Ayer (martes) vuelve tipo 6 de la tarde, yo estaba prestando servicio. Lo atiende un compañero, ya estaba con la oblea bien puesta. Le carga y yo lo atiendo para cobrarle, entonces me mira y me dice: 'Al final el único que no me carga sos vos'. Entonces le repetí que anteriormente no le había cargado porque estaba con la oblea vencida", recordó.

Ante la respuesta de Facundo, el hombre volvió a insultarlo. "Me enfadó, me hizo poner mal que me falte el respeto en mi lugar de trabajo. Tuvimos un intercambio de palabras desagradables y yo me fui porque tenía dos compañeros que me decían que salga, que no siga la discusión", dijo.

Golpeo a un playero porque no le quiso cargar GNC.mp4

Al retirarse se fue en dirección a un camión que se encontraba despachando combustible y este le hizo una señal para avisarle que alguien se acercaba violentamente detrás de él. "Cuando giro me doy cuenta de que era él. Me agarra del cuello -tengo todo el cuello lastimado-, me tira al piso, me da la cabeza contra el piso y me dio dos piñas. En mi lugar de trabajo, con toda la gente adelante. Anoche no pude dormir", aseguró.

"Hoy me tocó a mí, pero la próxima vez puede ser cualquiera de mis compañeros. Puede venir con un arma, con algo contundente. No es posible que tengamos miedo para ir a trabajar", concluyó.