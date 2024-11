Nuevas restricciones para Di Zeo tras amenazas al Gobierno

En el documento, se cita la nota periodística que reveló el audio, donde Di Zeo expresa su descontento con las autoridades de seguridad y advierte con desatar conflictos. La resolución también menciona amenazas directas contra el director de Seguridad en Eventos Deportivos, Franco Berlin, a quien Di Zeo sugiere que podrían encontrar en Puerto Madero, lugar que frecuenta.

Cuestionamientos al derecho de admisión

El audio filtrado incluye críticas hacia la política de derecho de admisión impuesta recientemente por el Ministerio de Seguridad. Di Zeo manifiesta su desacuerdo con esta medida y menciona que en el pasado colaboraba con las autoridades entregando nombres de otros hinchas conflictivos para ayudar en el control de los estadios. Este acuerdo, según se escucha en la grabación, se daba en términos de intercambio: él ofrecía información sobre ciertos individuos a cambio de mantener su posición de liderazgo sin interferencias en los accesos a los eventos deportivos.

di-zeo-y-martin_862x485webp.webp Rafael Di Zeo habría amenazado al Gobierno en una serie de audios.

En un tono desafiante, Di Zeo expresa su frustración por el endurecimiento de estas políticas y advierte que podría tomar acciones directas contra el personal de seguridad si el control en las tribunas sigue intensificándose. Según sus palabras, "nosotros vamos a hacer la nuestra" si el programa Tribuna Segura, que monitorea los accesos, no revierte sus políticas. A través de esta declaración, deja en claro su intención de confrontar las restricciones, lo cual ha generado gran inquietud en las autoridades.

Reacción oficial y denuncia penal

patricia bullrich gendarmeria Patricia Bullrich, denunciada por abuso de autoridad.

Tras la difusión del audio, Patricia Bullrich se pronunció en redes sociales y anunció la presentación de una denuncia penal contra Di Zeo por "amenazas e intimidación pública". En su mensaje, Bullrich fue categórica: "Di Zeo, a mí no me amenaza nadie". La ministra de Seguridad enfatizó su compromiso de mantener las restricciones para proteger la seguridad en los eventos deportivos y aseguró que no permitirá que individuos con antecedentes de violencia interfieran en la gestión de seguridad del país.

En respuesta, Di Zeo negó la veracidad de las amenazas, argumentando que el audio difundido fue editado y que algunas de sus frases fueron malinterpretadas. “Hay cosas que no dije yo”, afirmó, y desestimó las acusaciones de intimidación pública. A pesar de sus declaraciones, la decisión del Gobierno ya está en vigencia, y el líder de La 12 enfrenta ahora una prohibición indefinida para asistir a cualquier evento deportivo en Argentina.