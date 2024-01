Nueve provincias bajo alerta amarilla por tormentas: cuáles son las zonas afectadas

El medio del fenómeno El Niño que no da tregua en Sudamérica, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para nueve provincias. Además emitió una serie de recomendaciones para tener en cuenta ante este contexto.

Ante la alerta amarilla, el organismo recomienda evitar actividades al aire libre, no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra, quedarse lejos de zonas costeras y ribereñas; y mantenerte informado por las autoridades, teniendo siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alertas a corto plazo por tormentas intensas

En tanto, se mantienen alertas a corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo para los departamentos cordobeses de Punilla, Colón, San Marín, Río Primero, Río Segundo, San Justo, Tercero Arriba y Santa María. En la misma situación están las localidades santafesinas de Iriondo, San Jerónimo, San Lorenzo y la capital provincial.

imagen-gentileza-servicio-meteorologico-nacional-smn.jpg La alerta amarilla rige para Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Salta, Santa Fe y Tucumán. También hay alertas por fuertes vientos en Chubut y Santa Cruz. Foto: SMN.

Qué es el fenómeno del Niño

El Niño lleva el nombre de "El Niño de Navidad", el nombre dado por los pescadores sudamericanos después de notar que los períodos de agua cálida alcanzaron su punto máximo durante el mes de diciembre en el 1600, cerca de la Navidad.

Al igual que La Niña, El Niño no es un fenómeno meteorológico que se puede pronosticar específicamente cuándo comenzará y terminará. Los modelos a menudo sugieren la posibilidad de que ocurra El Niño, ya que las tendencias muestran un calentamiento de las aguas, pero es imposible saber exactamente cuándo comienza o termina.

Las aguas superficiales del mar sobre el Pacífico tropical, específicamente sobre la región denominada Niño 3.4, presentan anomalías térmicas positivas o superiores al promedio, de al menos 0.5C. Esta anomalía es la media de cinco mediciones consecutivas de 3 meses de anomalías en la temperatura de la superficie del mar. Cuanto más cálida es la anomalía, más fuerte se considera la fase.

Fenómeno El Niño.jpg La alerta amarilla emitida por el Servicio Metereológico Nacional se da en medio del fenómeno de El Niño en Sudamérica. Foto: Google.

¿Cómo funciona?

Los vientos alisios soplan de este a oeste a lo largo del Pacífico tropical. Estos vientos alisios empujan las aguas más cálidas más cerca de Asia, lo que aumenta la lluvia sobre esa región. Las aguas más frías se elevan desde las profundidades del océano sobre la parte oriental del Pacífico, por lo general manteniendo baja la actividad de las tormentas en esta región. Pero cuando El Niño está presente, estos vientos tienden a ser más débiles, manteniendo las aguas cálidas más cerca de América del Sur, lo que aumenta la actividad de las lluvias sobre el Pacífico central y oriental.

¿Cuáles son los impactos de El Niño?

Dado que El Niño tiende a alcanzar su punto máximo en los meses de invierno (hemisferio norte), esta temporada tiende a ser la más afectada a nivel mundial, pero hay impactos en todo el mundo durante todo el año si este fenómeno dura un año o más.

Durante los últimos meses del verano, cuando El Niño está presente, la actividad tropical tiende a aumentar sobre el Pacífico Central. Afortunadamente, estas tormentas no tocan tierra, excepto en Hawái, ya que el Pacífico es extenso. Con la presencia de El Niño, la correlación con la actividad tropical sobre el Pacífico Oriental no está bien definida. Podría haber actividad ya que no hay una línea exacta que corte donde está la cizalladura baje o se alce.