"Ojala vayan todos presos": Manuel Adorni dijo que reprimirán las manifestaciones "cada vez que se pueda"

Las agrupaciones y gremios que convocaron a la protesta fueron la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A), el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Polo Obrero, Partido Obrero, Libres del Sur, Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Izquierda Socialista.

Adorni dijo que Petovello no recibirá a las organizaciones

Durante la conferencia de prensa, Manuel Adorni dijo que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, no convocó a ninguna organización social, en referencia a las miles de personas que se concentraron en la puerta del ministerio, y no va a recibir a nadie. "No es la intención que la gente la pase mal al rayo del sol, pero ella nunca los convocó", sostuvo.

Diferentes organizaciones llamaron a una "fila del hambre" en las inmediaciones del edificio oficial y miles de personas llegaron al lugar en una hilera que ocupa casi 20 cuadras en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/BorderOnline/status/1754514904394973675&partner=&hide_thread=false La UTEP convocó a realizar "la fila del hambre" en respuesta a los dichos de Sandra Pettovello, quien dijo que recibiría, uno por uno, a la gente que tiene hambre, y no a los intermediarios.https://t.co/r9ZDni2CpS pic.twitter.com/gkF5lc6CUD — BorderPeriodismo (@BorderOnline) February 5, 2024

La convocatoria nació luego de que Pettovello dijera este fin de semana que iba a recibir a cada una de las personas que "tenga hambre". Sin embargo, desde el Gobierno informaron que no fue ese el mensaje y no se convocó a nadie en el ministerio, por lo que pidieron que se retiren para no sufrir las inclemencias del calor, en una semana de altas temperaturas.

Por otro lado, Adorni, aseguró que la "asistencia a los comedores comunitarios nunca va a ser recortada" por el Gobierno nacional y coincidió con un documento hecho público esta mañana por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), que pidió que "la comida no sea una variable de ajuste".

Por último, el voceo afirmó que el Gobierno nacional no discutirá "ningún punto que tenga que ver" con modificaciones en materia fiscal, entre ellas el impuesto a las ganancias y la coparticipación del impuesto PAIS, antes de que el Congreso sancione la llamada ley "Bases", que se encuentra en debate en la Cámara de Diputados.