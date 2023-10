Ordenaron la detención de "Chocolate" Rigau y no lo encontraron en su casa

La policía se presentó en el domicilio de La Plata del puntero político, pero no estaba. Ahora lo buscan todas las fuerzas policiales.

La Policía bonaerense se presentó en la casa de Julio "Chocolate" Rigau en La Plata para detenerlo, pero el puntero del PJ bonaerense, que había sido encontrado vaciando tarjetas de débito de supuestos empleados de la Cámara de Diputados bonaerense, no se encontraba en el domicilio .

En tanto, voceros del Ministerio de Seguridad bonaerense agregaron al canal TN: "Fuimos y nos dijeron que no se encontraba ahí. No allanamos la casa porque no teníamos orden. Sí se pidió la captura. Ahora lo buscan todas las fuerzas policiales".