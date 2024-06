"Otra barrida y limpieza": Manuel Adorni confirmó nuevos despidos en el Estado

Esto sigue en la línea anunciada por Javier Milei desde el primer día, en el que alertó sobre la "motosierra" en torno al Estado. Así como ya avanzó con el final de contrato para cientos de miles de empleados, seguirá en los próximos meses con la intención de "achicar" la masa de trabajadores públicos.

Qué dijo Manuel Adorni sobre los despidos

“No está el número definitivo. Hay un universo de 70 mil contratos que están en revisión permanente, de esos hay 23 mil que se dieron de baja y el resto seguían en revisión permanente”, detalló el funcionario nacional.

En la misma línea, amplió: “El 30 de junio será otra barrida y limpieza que se le de a ese universo. Los que continúen vigentes será por un tiempo y se seguirá evaluando cada uno de los casos de una manera absolutamente quirúrgica para no cometer errores”.

milei motosierra.jpg El "achique" del Estado propuesto por Javier Milei continúa: Manuel Adorni confirmó más despidos.

“El objetivo no es que nadie se quede sin trabajo sino los que permanezcan los que tienen una función válida, útil y que agregue valor y los que no, no tiene por qué quitarle un solo peso del bolsillo al contribuyente”, explicó el vocero presidencial.

Según trascendió, estarán en la "cuerda floja" muchos de los contratos que se habían renovado en marzo, por un período inicial de tres meses, pero que no revestían mayor seguridad.

Proyecto para bajar la edad de imputabilidad

Además de confirmar los despidos, Adorni también comunicó que "Patricia Bullrich y Cúneo Libarona van a anunciar el envío de un proyecto de ley al Congreso para bajar la edad de imputabilidad desde los 16 hasta los 13 años".

En este sentido, el portavoz indicó que "si los menores pueden tomar decisiones como adultos, es razonable que también paguen las consecuencias de la gravedad de sus hechos también como adultos".

Adorni asevó que "en otros países de la región como Bolivia, Chile, Paraguay, Colombia y Perú, la edad de imputabilidad es a los 14 años y en Brasil a los 12"; y marcó que llevar adelante este cambio "es seguir adaptándonos a los tiempos que corren".

Con la intención de justificar el envío del proyecto, Adorni indicó que una potencial aprobación brindaría "justicia" a "crímenes como los de Bruno Bussanich (aquel playero asesinado en Rosario), por un sicario de 15 años que comprendía la atrocidad de lo que estaba haciendo".