Otro problema con un avión de Flybondi: ahora dejó paralizado el aeropuerto de Puerto Madryn

Fuentes de la aerolínea informaron que el aeropuerto tiene una sola posición, por lo que cualquier inconveniente en plataforma hace que la terminal quede inoperativa. Al no poder mover la aeronave, no hubo otra alternativa que cancelar los vuelos desde y hacia la terminal. La empresa estatal debió trasladar esos viajes a la terminal de Trelew, a alrededor de 60 kilómetros.

“A Aerolíneas también le pasó, que se le quedó un avión ahí y el aeropuerto queda cerrado”, se defendieron desde Flybondi, al remitirse a otros episodios recurrentes en Puerto Madryn.

Sin embargo, fuentes del sector dijeron a La Nación que la línea aérea de bandera tiene técnicos a disposición en el lugar, mientras que la low cost demoró más de un día en que se acercara personal especializado. “Si la aerolínea no tiene técnico, no se puede intervenir. No vas a hacer una plataforma aparte porque hay un desperfecto una vez al año", afirmaron.

Aeropuerto El Tehuelche, de Puerto Madryn El aeropuerto de Madryn sería la base en Chubut para la conexión directa con Brasil.

"Algo parecido les pasó en Bariloche, donde en plena temporada un avión de Flybondi se pasó de largo y una rueda quedó atorada en el pasto inutilizando una pista. Hubo que reprogramar tres o cuatro vuelos y desviar aviones a Neuquén porque no se podía aterrizar”, recordaron.

A principio de año, el aeropuerto de Puerto Madryn fue refaccionado

En febrero de este año, el aeropuerto de Puerto Madryn cerró sus puertas mientras se realizaban las obras de rehabilitación integral de la pista y de las calles de rodaje, para mejorar los estándares de seguridad de la terminal. También, se incorporó nuevo señalamiento diurno.

Por su parte, la intervención en la terminal incluyó la ampliación y reconfiguración del área de pre-embarque en donde se cuadriplicó el espacio, proporcionando mayor comodidad y servicios a los pasajeros en la zona de espera con instalaciones modernas, funcionales y accesibles para todos.

Asimismo, se expandió el hall principal con una nueva área gastronómica más amplia y de mayor confort y se agregó un nuevo núcleo sanitario. En lo que respecta a la zona de control de seguridad, se reconfiguró separándola del área de pre-embarque y visible desde el hall público. En la intervención se incluyeron las oficinas de apoyo para el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

A su vez, con el objetivo de mejorar la experiencia del pasajero y visitantes, se modificó el acceso para generar más espacio en el hall y se renovó la fachada del aeropuerto, otorgándole una imagen más moderna.