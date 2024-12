Paolo Rocca volvió a pedir por el levantamiento del cepo cambiario

Señaló que complica la actividad de las empresas que quieren hacer inversiones en Brasil. No obstante mantiene un fuerte apoyo a la agenda de desregulación del gobierno de Javier Milei.

No obstante, manifestó su respaldo a la política de Javier Milei. “El año pasado, Guillermo Francos, jefe de Gabinete, nos planteó la transformación radical que se iba a hacer en la Argentina en términos económicos, sociales y culturales”, recordó.

En ese sentido, el industrial siderúrgico admitió que “hoy, un año después, tenemos que reconocer que se sobrecumplió esa transformación que parecía extremadamente ambiciosa y profunda y que dejaba inquietudes”.

“Vimos un progreso extraordinario con el achicamiento del peso del Estado, la eliminación del déficit financiero del Estado, la reducción de la inflación en un tiempo breve, sinceramiento y normalización de algunos precios claves de la economía y la desregulación de muchas reglas que en definitiva frenaban la actividad económica”, enfatizó Rocca ante mas de 1000 empresarios pyme.

No obstante, advirtió que la apertura económica que impulsa el gobierno “nos da un desafío en la industria y en la cadena de valor de recuperar la competitividad”.

“Lo sentimos como una oportunidad y no una amenaza. Debemos de entrar en este proceso de transformación de la Argentina queriendo ser protagonistas y no víctimas, no tenemos que sentirnos extraños”, explicó.

Los industriales siderúrgicos evalúan que el nuevo contexto de la economía global los favorece. Consideran que es una oportunidad para integrarse a cadenas de valor regionalizadas que se ubican mas cerca de los centros productivos. Es lo que se conoce como “nearshoring”. Desde ese punto se vista, respaldan a la agenda de desregulación que propone el presidente Javier Milei, lo que les permitiría ganar competitividad.

Nivelar la cancha

En otra parte de su discurso, Rocca insistió en que hay que "nivelar la cancha" para que la industria local pueda competir de igual a igual con las empresas del exterior.

“Nivelar la cancha implica reducir el contenido impositivo, que actualmente es de 32%, un promedio muy alto frente a nuestros competidores. Algunos de estos no están en ningún lugar: impuestos brutos, impuesto al cheque, impuestos municipales, que sé que el estado nacional tiene dificultad para intervenir ahí, pero es algo que genera una diferencia importante", reclamó.

El empresario también recordó que "tenemos temas laborales como conflictividad, costo del trabajo y 40% de costo impositivo adicional al costo de trabajo".