Patricia Bullrich convocó a elecciones en el PRO y no seguirá como presidenta del partido

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/PatoBullrich/status/1730347938788896831&partner=&hide_thread=false Convocaré a elecciones internas para principios de 2024 con el fin de renovar las autoridades nacionales de PRO Argentina. Mi decisión es no presentarme para un nuevo mandato. Dedicaré todo mi esfuerzo, energía y tiempo en trabajar por una Argentina próspera y segura. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 30, 2023

Se trata de un puesto caliente, ya que durante la campaña electoral Milei había adelantado que la que estaría a cargo de esa cartera es la vicepresidenta electa Victoria Villarruel. Tras el acuerdo con el PRO, que le garantizó el triunfo el 19 de diciembre, Bullrich ocupó el primer escaño de los nombres que sonaban para asumir la responsabilidad.

En tanto, al salir de la reunión con el mandatario electo y en medio de versiones que también la acercan a la secretaría de Trabajo, Bullrich evitó dar declaraciones al respecto a la prensa. Durante la tarde, perdió fuerza su presencia futura en el área de Trabajo y retomó envión su vuelta al ministerio de Seguridad.

bullrich 1200x678.jpg Patricia Bullrich y una reunión clave con Javier Milei, esta mañana en el hotel Libertador.

El encuentro entre Bullrich y Milei de esta mañana se dio en el marco de la escalada de tensión entre La Libertad Avanza y sus socios del PRO por el reparto de los cargos. A su vez, la relación del ex presidente Mauricio Macri y el mandatario electo no fluye como lo esperaban y las designaciones dejan inconformes a uno y otro espacio.

En este contexto, el mensaje que publicó la exministra de Seguridad, donde señala que no irá por la reelección al frente del partido que lidera, le dejan las manos libres para ocupar un rol dentro del nuevo Gobierno.

La primera publicación con el anuncio que realizó Bullrich informaba que las elecciones en el PRO se llevarían a cabo en el mes de febrero, aunque desde el equipo de prensa corrigieron el texto y adelantaron que se darán a “principios de 2024”.

Patricia Bullrich y sus intenciones en el gabinete de Milei

La excandidata a presidenta por Juntos por el Cambio, ocupó el cargo de ministra de Seguridad entre 2015 y 2019 durante la gestión de Mauricio Macri. En su reciente campaña, tuvo como eje principal el combate al narcotráfico, junto con el rol de Gendarmería y las Fuerzas Armadas, además de "la necesidad de reformar la Ley de Seguridad Interior".

Macri - Milei - Bullrich.jpg El presidente electo, Javier Milei, junto a Mauricio Macri y Patricia Bullrich, horas después de ganar el balotaje.

Luego del balotaje, Bullrich aseguró que "todavía no le está hablado" su lugar en el gobierno. En relación a su posible -ahora confirmada- titularidad en el ministerio de Seguridad, la excandidata de Juntos por el Cambio no se mostró entusiasmada y dijo: "Si me preguntas si quiero volver a un lugar en el que ya estuve, diría que no es lo que más me gusta". Sin embargo, acto seguido aclaró: "Si me dicen que soy la única persona que lo puede solucionar, es difícil. Te ponen en una situación compleja" y agregó que "cualquier tipo de decisión se tomará en conjunto con Milei y con Macri", días más tarde se distanció de su exjefe político y líder del PRO, para acercarse por cuenta propia al presidente electo.