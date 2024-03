Patricia Bullrich dejará la titularidad del PRO: ¿Asume Mauricio Macri?

Para sucederla en Pro y liderar este camino emerge la figura de su propio fundador, Macri, "Me parece bien que él asuma este lugar”, sentenció Bullrich en medio de un día caliente y cuando ya habían existido distintas expresiones públicas y privadas de dirigentes que pedían que el expresidente retome la conducción.

“Quiero que llegue rápido el día para no ser más la presidenta de PRO. Estoy absolutamente metida en mis cosas, que son las que importan”, indicó.

En tanto, la funcionaria no incluyó a Horacio Rodríguez Larreta, exalcalde porteño y excandidato presidencial que mantiene un marcado bajo perfil desde su derrota en la interna del año pasado. “La verdad es que él está como que no se siente representado por... Ya hace tiempo que viene, su campaña fue un poco eso... Él está buscando otra forma de interpelar la política, que desde mi punto de vista no da resultado. Hemos visto negociaciones eternas que te llevan a repetir más de lo mismo. Es su convicción y lo veo como bastante alejado”, concluyó la ministra.

Mientras, Mauricio Macri arma su equipo

El expresidente Mauricio Macri reunió el pasado 20 de febrero a su mesa chica y los rumores sobre su elección como titular del PRO se acrecientan. Lo hizo en Vicente López, luego de regresar a Buenos Aires tras dos meses en el country de Cumelén, Villa La Angostura.

Entre los presentes estuvieron el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el jefe de bloque de PRO en Diputados, Cristian Ritondo; la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez; el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro; el diputado bonaerense Diego Santilli; el jefe de Gabinete de la Ciudad, Néstor Grindetti; y Fernando De Andreis.

Entre los puntos que se tocaron estuvieron los nuevos liderazgos. De esta manera, Macri se encamina a ser el nuevo presidente del partido que fundó y que lo llevó a la Jefatura de Gobierno porteño en 2007.

Por su parte, Ritondo sería el apuntado para presidir la megasucursal bonaerense del PRO de la Provincia de Buenos Aires. Mientras que Jorge Macri podría quedarse con la titularidad de la Capital Federal.

Por otro lado, la posibilidad de que el PRO se fusione con La Libertad Avanza quedó en stand-by. Una de las curiosidades fue otra reunión que mantuvo Macri con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.