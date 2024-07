Patricia Bullrich con los tapones de punta: "La Libertad Avanza ya absorbió al PRO"

Embed

Patricia Bullrich enfrentada con Mauricio Macri

Cuando le preguntaron por su relación con Mauricio Macri, la ministra afirmó: “No tengo ni mejor ni peor relación de la que tenía antes; lo que no me gusta es que haya un intento de decir ‘estamos en la oposición’. No. Nosotros nos comprometimos con 6,2 millones de votantes, les dijimos: ‘Acompañen a Javier’. Y ahora no lo podemos dejar en la mitad del río. Esa es mi convicción. Ese es quizás el debate que estamos dando”.

En otro momento de la entrevista Bullrich se animó a comparar al actual presidente Javier Milei con el expresidente Macri y planteó que el camino que el exmandatario decida tomar “depende de él”. La ministra, asimismo, subrayó su compromiso con los votantes de Milei, afirmando: “Mi compromiso no es mío personal, yo le pedí a 6,2 millones de personas que voten a Javier Milei, así que tengo un compromiso de millones de personas y nuestra suma fue matemática. Los votos de Javier más los votos de Patricia, para decirlo en términos de lo que fue electoralmente, se sumaron”.

Mauricio Macri. Javier Milei. Patricia Bullrich.jpg Patricia Bullrich se distancia de Mauricio Macri y le da todo su apoyo a Javier Milie. Foto: Google.

“La diferencia es que Javier Milei, sin entrar en una disputa con Mauricio Macri, va a fondo, no tiene marcha atrás. El primer día yo le dije ‘voy contra los piquetes’ y ‘vamos’. Nunca me dijo ‘ojo, tené cuidado’”, agregó.

La espina que tiene clavada Patricia Bullrich

La funcionaria criticó a Macri por apartarla de la conducción de las fuerzas durante la violencia en el Congreso cuando se trataba la reforma previsional en 2017. Según Bullrich, esa decisión de Macri es algo que no olvida. “Yo soy parte del Gobierno y voy a trabajar para que el Gobierno tenga más diputados, más senadores; para que tenga más poder político y le vaya bien en la gestión”, afirmó.

La defensa acérrima al Gobierno de Javier Milei

Bullrich defendió su compromiso con el proyecto de Javier Milei, afirmando que la Argentina necesita un enfoque radical y que Milei está dispuesto a llevarlo a cabo. “Fue un gran debate en la Argentina que yo lo llevé en la campaña. Shock. La Argentina necesita un shock y con Javier lo estamos haciendo”, afirmó.