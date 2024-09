Pedirán el sobreseimiento de Gonzalo Montiel en la causa por abuso sexual

Además, aseguraron que “no existe ninguna prueba ni ningún testimonio que vincule al futbolista en el hecho que se le imputa” y que “por el contrario, todos los testigos directos que estuvieron presentes esa noche ratificaron en sede judicial que Gonzalo Montiel no se encontraba en el lugar” .

Supuestamente, Montiel habría acompañado a un amigo que se había descompensado y regresado recién después de que la denunciante se fuera de su casa en González Catán.

¿De qué se acusa a Gonzalo Montiel?

La denuncia que motivó la apertura de la causa la hizo una joven azafata y modelo que, además de denunciar en la Justicia, hizo declaraciones públicas. “Gonzalo me violó”, aseguró la mujer en un video publicado por su abogada.

En dicho relato, además, detalló: “Era su cumpleaños y me invitó a su casa, estábamos conociéndonos. Me drogaron hasta la inconsciencia, eso ya quedó probado en la investigación, igual que mis gritos en el medio de la reunión”. También declaró que recibió amenazas e intimidaciones de parte de familiares y allegados del jugador.

El lateral derecho de la Selección argentina se presentó de manera voluntaria ante la Justicia en junio de 2023 para declarar y, en ese momento, se le comunicó que estaba imputado en la causa. Junto con el futbolista, está acusado un joven llamado Alexis Acosta, amigo de la familia del futbolista.

La causa tiene como carátula “abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas” y la investiga la Unidad Funcional 3 de Lomas de Zamora.

Por su parte, Raquel Hermida, la abogada de la denunciante, se quejó por el cambio de sede para la pericia psicológica a Montiel: “¿Por qué tiene privilegios? Es el autor del último gol del Mundial, pero jurídicamente, ¿qué privilegios tiene? El fiscal actúa como abogado de él”.

Además, subrayó que “al fiscal no le queda otra que elevar pronto a juicio y tanto Montiel como este supuesto imputado (Acosta), que no conoce mi clienta, irán a juicio. Aunque hay otras dos personas más implicadas, pero no tenemos la identificación”.