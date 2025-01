Peleó con su hermano por un sachet de mayonesa y lo prendió fuego

Todo fue por un insólito motivo. “Tiré un sachet de mayonesa en la basura y él quería que pusiera una bolsa en el tacho", explicó al detallar que eso generó el enojo.

"No tuve tiempo de reaccionar. Sentí cómo me ardía todo el cuerpo. Salí corriendo buscando ayuda porque el dolor era insoportable. Unos chicos que andaban en caballo llamaron a la policía y de ahí me llevaron al dispensario", dijo en diálogo al medio Aire.

El hombre quedó internado en el Samco donde recibió las primeras atenciones y luego fue derivado al Hospital José María Cullen.

Hospital José María Cullen Santa Fe

Al conocerse la la brutal agresión y pese a las consecuencias que le provocó, advirtió que su hermano padece algunas problemas emocionales: "Hace seis meses murió nuestra mamá. Quedó afectado, como traumatizado por eso. Está atravesando un mal momento".

Fuentes policiales confirmaron que el atacante no quedó detenido y la víctima se recupera de las quemaduras en un brazo, una pierna y el abdomen.

Explotó una garrafa y quedó con 80% del cuerpo quemado

Otro hecho que pudo terminar en una fatalidad se registró en las últimas horas. El dueño de una panadería en la ciudad de Córdoba resultó con el 80% de su cuerpo quemado luego de que una garrafa haya explotado en el comercio.

La explosión se originó en una panadería ubicada en el barrio Residencial Santa Rosa, cuando el servicio de emergencias debió acudir por una garrafa que había estallado, provocando lesiones graves al propietario del lugar.

Al llegar, observaron que el hombre herido y un proveedor que justo estaba en el lugar, también resultó lesionado. El propietario fue trasladado al Instituto del Quemado, ubicado en el barrio General Pueyredón de la misma localidad donde se encuentra en estado reservado con el 80% de su cuerpo quemado.

Hasta el momento no se informó del estado de salud de la segunda persona herida en el accidente.

garrafa explosión córdoba

Lucas Paz, subcomisario de Bomberos, dio detalles de cómo ocurrió la explosión en Cadena 3: "Sucedió en un pequeño depósito de gas que se encontraba colindante a la zona de panificación, se generó, por motivos a establecer, una acumulación de gas a través de la pérdida de uno de los cilindros".

Aunque el estado de salud del dueño es reservado, los familiares informaron que se encuentra consciente. Ahora los investigadores tratan de constatar los motivos por los que se originó el estallido y saber si hubo una falla en el regulador de gas.