Persecución de película: robaron una moto y chocaron contra una estación de servicios

La vidriera estalló en pedazos y la moto terminó adentro del local. Todo quedó grabado por las cámaras.

La detención de los delincuentes en una estación de servicio de San Clemente del Tuyú quedó grabada.

Un violento episodio de inseguridad se registró en San Clemente del Tuyú , donde dos jóvenes fueron detenidos luego de robar una moto y protagonizar una persecución que terminó en choque . El hecho ocurrió durante un despliegue del Operativo Verano Sol 2025/2026 , cuando los delincuentes impactaron contra la vidriera de una estación de servicio al intentar huir. Todo quedó registrado en un video.

El impactante episodio tuvo lugar cuando un hombre que fue a vacacionar a la localidad balnearia, fue víctima de estos dos delincuentes que le robaron su moto Dominar 400cc , estacionada en el interior de la casa en la que se hospedaba.

Los efectivos fueron alertados de que el vehículo estaba circulando por la zona y desplegaron un operativo policial para dar con él. En ese contexto, localizaron su paradero en una estación de servicio ubicada entre las avenidas San Martín y Naval .

Cuando los delincuentes advirtieron la presencia de los policías, intentaron huir a bordo de la moto. Perdieron el control y chocaron contra la vidriera de la estación de servicio, que estalló en pedazos.

persecución y choque tras el robo de una moto en la Costa

Luego de levantarse rápidamente del piso tras el impacto, los jóvenes comenzaron a correr para darse a la fuga. Sin embargo, no tuvieron éxito: a pocos metros fueron detenidos por los oficiales. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron diversos elementos de valor para la investigación. Entre ellos, guantes y herramientas de mano.

El chico de 18 años permanece detenido en la dependencia policial, mientras que la adolescente de 15 fue notificada por el delito de encubrimiento pero fue liberada después de un rato.

persecución y choque tras el robo de una moto en la Costa 1

Además, a raíz de las tareas investigativas, se logró establecer que los jóvenes tienen un amplio prontuario delictivo y estarían involucrados en otros robos que ocurrieron recientemente en la zona.

La moto fue devuelta a su propietario por disposición de la Justicia. En simultáneo, la investigación continúa avanzando bajo la intervención del Ministerio Público Fiscal.

Ladrón llenó el tanque de su moto y protagonizó una fuga de película

Un ladrón de Cutral Co se quiso pasar de vivo con el playero de una YPF y le salió mal. Llenó su tanque de combustible y se dio a la fuga para evitar pagar, pero los policías no lo dejaron alejarse mucho y terminó demorado.

Según informó La Voz del Neuquén, el inusual robo tuvo lugar en una de las estaciones de servicio YPF que se ubican en la localidad. Allí, llegó el ladrón a bordo de una moto a cargarle combustible el domingo por la noche.

El playero lo atendió, le llenó el tanque y luego desconectó la manguera para proceder a cobrarle por la transacción. Sin embargo, el delincuente fue más rápido y, en un segundo, arrancó su rodado y huyó raudamente del lugar sin abonar.

cutral co arma (1)

El encargado dio el aviso tan pronto como pudo a la Policía, describió al delincuente y su moto e indicó que había huido en dirección a la Avenida Olascoaga. Los efectivos policiales, que tienen en marcha un operativo especial para estas situaciones, arrancaron hacia el sector y en pocos minutos pudieron ubicar al ladrón de combustible.

Al percatarse que era seguido, el delincuente perdió el control de la moto y terminó cayendo, pero no se rindió: dejó tirada la moto y comenzó a correr, pero ya era inútil. La Policía le dio alcance y logró detenerlo.

De esta manera, el ladrón terminó demorado y a disposición de la justicia.