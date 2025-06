Piden investigar a la jueza Julieta Makintach y el negocio millonario detrás del documental del juicio de Maradona

Afirman que la magistrada no actuó sola. Apuntan a una red de corrupción judicial con ramificaciones internas y externas.

La destitución de la jueza Julieta Makintach , quien preparaba un documental sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona , generó un terremoto político y judicial. Ahora, una abogada penalista exige que se investigue lo que considera una trama de corrupción más amplia que involucra no solo a la magistrada, sino también a otros actores judiciales y posiblemente políticos.

Según declaró, el documental "Justicia Divina", que Makintach venía desarrollando, no fue una iniciativa inocente ni impulsada por vocación pedagógica, sino un proyecto calculado para explotar comercialmente uno de los juicios más resonantes de los últimos años.

Una apuesta millonaria: “Prefirió perderlo todo por lo que podía ganar”

Fernández Rosarno asegura que detrás del documental existe un entramado económico que explicaría las acciones de Makintach. En declaraciones a "Tiempo de Policiales", por ATP Radio, afirmó: “Era tan grande el negocio atrás de esto que la jueza dejó caer toda su carrera. No se trata de vanidad ni de error: se trata de codicia”.

Julieta Mackintach, la jueza cuestionada en el juicio por Maradona.jpg Una abogada denuncia que la jueza Makintach encabezaba un proyecto con fines comerciales en el juicio por la muerte de Maradona.

La abogada sostiene que Makintach decidió conscientemente abandonar su carrera judicial y universitaria con el objetivo de transformarse en productora y beneficiaria directa de las ganancias que podría generar un contenido de semejante exposición. En su visión, la jueza habría calculado que los ingresos por el documental superarían con creces lo que estaba en juego desde el punto de vista institucional y personal.

Además, Fernández Rosarno remarcó que el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, ya analiza varios delitos cometidos por la magistrada, entre ellos abuso de autoridad, malversación e incumplimiento de deberes. Sin embargo, considera que aún no se contempló un aspecto clave: las negociaciones incompatibles con la función pública, un delito que, según indicó, contempla penas de hasta seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

Una trama que involucra a otros jueces y recuerda al crimen organizado

Más allá de la conducta individual de Makintach, la abogada pone el foco en una posible estructura más compleja. “Esto se parece a una organización criminal. Hay distintos niveles, distintos roles y un engranaje muy aceitado. Para que una jueza sola permitiera filmar dentro del tribunal no alcanza. Acá hay más de una persona involucrada”, sostuvo.

Maradona 2.jpg

Se refirió también a los otros dos jueces del tribunal, Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso. En su análisis, ambos tenían que haber conocido lo que ocurría, por su cercanía jerárquica y funcional con Makintach. "No pueden decir que no sabían. Estaban en una posición privilegiada para verlo todo", agregó.

Fernández Rosarno concluyó que este tipo de operaciones no pueden improvisarse. Sugirió que el caso podría no ser un hecho aislado, sino parte de un mecanismo utilizado anteriormente en otros expedientes o contextos. “Un sistema tan afinado no se monta de la noche a la mañana. Requiere experiencia, coordinación y una lógica que ya funcionó antes”, advirtió.

La penalista calificó el comportamiento de Makintach como “vergonzoso” y alertó sobre las consecuencias que tiene en la imagen pública del Poder Judicial. A su entender, el juicio pone en juego no solo la credibilidad institucional, sino también el lugar que ocupan las mujeres dentro de la estructura judicial. “A las mujeres nos cuesta muchísimo llegar. Esto no solo es corrupción, también es retroceso”, expresó.