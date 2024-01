Pinamar: encontraron restos de un kayak y analizan si pertenece a los amigos desaparecidos

El equipo que lleva adelante la búsqueda amplió el rango de rastreo a todo el Partido de la Costa. Los pescadores fueron vistos por última vez cuando entraron al mar en kayak durante la madrugada del domingo en Cariló, en la zona que limita con la bajada náutica de Valeria del Mar.

Personal de la Policía Bonaerense, Prefectura Naval y la Secretaría de Seguridad del Municipio indicaron que esta ampliación de la búsqueda se debe a los fuertes vientos y al mal clima que azota a la costa. El operativo continúa con el uso de drones, motos de agua y una avioneta.

La desaparición de los amigos en el mar de Pinamar

El domingo, alrededor de las 6:00, ambos hombres llegaron a la zona de Cariló en una camioneta Toyota Hilux negra. Minutos después se adentraron al mar en un kayak de color rojo y amarillo.

Este lunes a las 9:30 ingresó un llamado al servicio de Dirección de Seguridad en Playas de parte de un vecino que reportó que la camioneta en cuestión había pasado la noche estacionada sobre la arena a unos 200 metros de la bajada náutica, cerca de la salida a la calle Roble, lo cual le llamó la atención.

Hombres desaparecidos en Pinamar..jpg Hallaron restos de un kayak y analizan si se trata de Ramón Román y Gabriel Raimann, desaparecidos desde el domingo en Pinamar. Foto: Google.

En ese momento se inició una investigación del dominio del rodado y se dio con familiares del dueño. Con este dato, se confirmó que ningún pariente tenía novedades de los hombres desde aquella madrugada.

Denuncian que prefectura tardó en iniciar la búsqueda

"Salieron el domingo a pescar. Eran las 5.45. Nunca volvieron”, resumió José, uno de los hijos de Ramón Román, a la prensa. El joven contó que, antes de adentrarse en el mar, su papá y el amigo “dejaron todas las pertenencias en la camioneta”. “El celular, la billetera, todo quedó ahí. El domingo a las 7.20 de la mañana le mandé un mensaje en el WhatsApp y me aparecieron las dos tildes. O sea, a esa hora tenía señal”, detalló.

El joven cuestionó la demora en el inicio del operativo de búsqueda y, puntualmente, se centró en Prefectura. “Tardaron mucho en empezar la búsqueda. Tienen una moto de agua que se metió dos horas y salió. Dicen que están esperando una orden desde Mar del Plata. No sé qué orden. Lo más importante acá es no perder tiempo. Tienen una computadora viejísima, no tienen tecnología”, se explayó.

“Necesitamos ayuda de las autoridades, del gobernador de la provincia. Del municipio de Pinamar no tuvimos respuesta. Nadie se comunicó conmigo, nada. Esperaba más de ellos”, concluyó.