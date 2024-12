Polémica en el Senado: ¿podrían impugnar la sesión que expulsó a Edgardo Kueider?

El libertario abrió la discusión sobre la legalidad de la sesión con el argumento de que cuando Milei está de viaje, Villarruel debe tomar el Ejecutivo y no puede presidir sesiones, tal como hizo esta jornada.

Qué pasó con el escribano

Según supo Noticias Argentinas, el escribano que hace el traspaso del mando y lo plasma en un acta llegó al Senado a las 19, cuando la sesión ya había concluido.

De acuerdo a lo que informó el vocero presidencial Manuel Adorni, Milei había partido rumbo a Italia en horas del mediodía.

Fuentes cercanas a la titular del Senado, indicaron a NA que no hubo información previa con el escribano ni con Casa Rosada en la que se le comunicara que el jefe de Estado ya había salido del país y por eso encabezó la sesión.

"Yo no sé si la vicepresidenta no podía estar al tanto de que Milei no viajaba. Esto era público. Y aun cuando estaba en sesión, tendría que haber sido notificada antes. Todo esto tendría que haberse charlado antes. Y si la llamaron a Villarruel y no contestó, el escribano general de Gobierno tendría que haber ido al Congreso. ¿Cuánto puede demorar desde Casa Rosada? ", subrayó Pagotto en declaraciones a LN+.

Juan Carlos Pagotto.jpg Juan Carlos Pagotto.

Y agregó: "Este tipo de situaciones nos hacen quedar muy mal. La Constitución prevé que no estando el Presidente, la vicepresidenta es la que asume la presidencia. No puede predecir el Senado".

"Son funciones completamente distintas. Por eso es anulable. La nulidad la puede pedir un senador, un interesado o cualquier ciudadano. Cualquier persona está habilitada para pedir este tipo de cosas", cerró.

Quiénes votaron en contra de la expulsión de Edgardo Kueider

Edgardo Kueider fue removido del cargo por 60 votos afirmativos, seis negativos y una abstención, superando ampliamente los dos tercios necesarios.

Además, se rechazó el pedido de suspensión a Oscar Parrilli.

La votación se encauzó alrededor del pedido de remoción que impulsó el interbloque peronista que lidera el senador José Mayans (Formosa) y que fue resistido hasta esta mañana por algunos integrantes del resto de las bancadas.