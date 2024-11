Por qué Gerardo Werthein no fue al encuentro con el Papa y Chile

El canciller no asistió a la celebración en el Vaticano, a 40 años del Tratado de Paz de Argentina con Chile por el canal de Beagle.

Gerardo Werthein no asistió a la ceremonia por 40 años del tratado de paz entre Argentina y Chile

El canciller Gerardo Werthein no asistió al encuentro con el Papa Francisco por los 40 años del Tratado de Paz con Chile debido a un "desencuentro" y "hechos desafortunados" con autoridades del país de Gabriel Boric durante la cumbre del G20 celebrada en Brasil.

"No voy a ir. Tenemos un profundo respeto por el Papa y con el Vaticano, pero desafortunadamente a veces ocurren hechos dentro de las relaciones bilaterales que complican las cosas. En el G20 tuvimos algunas circunstancias que aconsejaban que este no es el mejor momento para hacernos presentes personalmente", enfatizó el ministro de Relaciones Exteriores.

"Esta no concurrencia de mi parte tiene que ver un poco con lo que ocurrió en Brasil. Tuvimos un desencuentro que prefiero no particularizar. Ellos conocen lo que ha ocurrido y yo le he enviado una carta. La Argentina, lejos de tener problemas, tiene una muy buena relación", indicó Werthein.

Luego del revuelo que se generó por su ausencia y la sorpresa que expresó El Vaticano, el canciller argentino dijo que pronto se reunirá con el Santo Padre.

"A la brevedad, y cuando el santo padre lo disponga, yo voy a estar muy gustoso de ir a visitarlo, saludarlo y presentar mis respetos", expresó.

En tanto, sostuvo que más allá del cruce entre el presidente Javier Milei y su par chileno en Río de Janeiro, la relación bilateral está "intacta".

"A veces los vínculos entre personas pueden tener ciertos tropiezos, pero sigue siendo un país hermano y vecino", agregó.

Gerardo Werthein, sobre el reconocimiento de Trump a Milei

El canciller destacó la presencia de la Argentina en el encuentro organizado por el presidente electo de Estados Unidos en Mar-a-Lago y distinguió el “alto nivel” de las reuniones. “Pudimos aprovechar y hablar con funcionarios para establecer contactos”, manifestó y subrayó que es muy importante para el país: “Falta muy poco para el cambio de Gobierno”.

“Cuando entró [el presidente argentino] a las salas de reuniones, la gente empezó a gritar ‘Milei, Milei’. La gente lo aplaudía y saludaba. Después subió Trump y ponderó mucho todas las acciones que estaba tomando y haber logrado el equilibrio fiscal en tan poco tiempo con una línea de abaratar y simplificar cada uno de los costos del Estado para volver a tener un país viable”, explayó.

En este sentido, atribuyó el reconocimiento al plan del gobierno argentino en relación al superávit, al cual describió como un “cambio muy importante que se está viendo en todo el mundo”. También sentenció: “Algunos medios internacionales hablan de milagro, pero es gestión”.

Además se refirió a la implementación de medidas mileístas en Estados Unidos, de la mano del gobierno que asumirá el 20 de enero: “Trump significa tener un presidente que comparte la visión de la libertad. Elon Musk en sus funciones va a tener que desregular y simplificar la economía, y contribuir a reducir el gasto. En eso, Milei es la línea y lo están mirando muchos países”.

“Lo que Trump busca es equilibrar la balanza. El dio señales pero después veremos qué hará. Creo que es mucho más sencillo cuando hay empatía en el rumbo y la visión, y la Argentina y Estados Unidos tienen eso. Manifestó el trabajo de Milei y mostró que ese era el camino”, cerró.