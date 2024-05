Procesaron por abuso sexual a Fernando Espinoza, intendente de La Matanza

Detalles de la denuncia contra Fernando Espinoza

Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, dijo ser víctima de la inseguridad. Telam Fernando Espinoza

En 2022, una exsecretaria del intendente de La Matanza denunció al funcionario por abuso sexual ocurrido en abril de 2021 y relató los detalles por primera vez en televisión durante el programa La Cornisa, conducido por Luis Majul en LN+. Melody Rakauskas presentó la denuncia en la fiscalía N°8 en lo Criminal y Correccional de Capital Federal, después de haber trabajado un mes con una identidad falsa para el dirigente del Partido Justicialista.

Rakauskas, modelo Miss Argentina, explicó que conoció a Espinoza a través de su expareja, Gustavo Cilia, un empresario vinculado al kirchnerismo y relacionado con el Plan Qunita. La Justicia sobreseyó a Cilia en 2021.

Según Rakauskas, tuvo tres cenas privadas con Espinoza: “El intendente, como era mi jefe, se autoinvitaba a mi casa, no sabía cómo decir que no”, contó. En la tercera visita, habría ocurrido el supuesto abuso. “Esa vez pasó lo que denuncié en la Justicia”, afirmó. Agregó: “Me empieza a seducir, me preguntó si fumaba porro, se empieza a desabrochar la camisa y me invitó a hacerle masajes, lo que me negué. Al verlo que se sacaba la camisa, fue una pelea cuerpo a cuerpo, forcejeamos, le empecé a rogar que por favor no, me rompió la camisa y pasa lo que yo denuncié”.

Fernando Espinoza contra Milei

Fernando-Espinoza-peronismo-página-19.jpg

Hace un día, el intendente en una discurso público dijo: “Desde La Matanza vamos a defender siempre a nuestro pueblo, a nuestros jubilados, a nuestros estudiantes, a nuestros trabajadores, a todos los que hicieron grande esta Patria”.

“El presidente Milei quiere volver a la Argentina del 1900, donde había un país para unos pocos, para los dueños de la tierra, para la oligarquía y para la elites, pero desde La Matanza no lo vamos a permitir”, sostuvo Fernando Espinoza que encabezó un encuentro con diversos sectores afectados por el rumbo económico del país.

En esa línea, enfatizó: “Nosotros somos de los peronistas que no se arrodillan ante un gobierno de derecha como el que tenemos hoy, somos de los peronistas que siempre siguen lo que dice el corazón del pueblo”.

“Desde La Matanza vamos a defender siempre a nuestro pueblo, a nuestros jubilados, a nuestros estudiantes, a nuestros trabajadores, a todos los que hicieron grande esta Patria. Esta lucha ya empezó en La Matanza y vamos a salir a la calle cuantas veces sea necesario para defender los derechos de todas las vecinas y vecinos”, finalizó Espinoza.