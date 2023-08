Chano Charpentier es acusado de haber golpeado en un ojo a Militta Bora luego de una discusión. Chano Charpentier es acusado de haber golpeado en un ojo a Militta Bora luego de una discusión.

Según la denuncia de Bora, el maltrato y el abuso sexual tuvieron lugar en la casa del cantante, ubicada en el barrio de Saavedra. “Esa noche yo me quería ir de casa y él pensaba que era una pelea más. Me encerré en el cuarto para que a él se le pase la locura de la droga y del alcohol”, dijo Bora en una entrevista con el diario La Nación.

Y agregó: “Chano estaba como loco y, cuando me dormí, entró en el cuarto como para tener relaciones. Él no podía entender que yo le dije que ‘no’. Hubo un hecho de violación”.

Reapertura de la causa

Si bien la causa por abuso sexual fue cerrada, se reabrió ya que Militta Bora no fue llamada a declarar en ninguna instancia.

“La decisión se dio después de que Casación revisara los distintos archivos de las instancias anteriores: el juzgado de primera instancia y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Cuando llega a Casación, una doctora evalúa toda la circunstancia y se da cuenta de que fueron vulnerados todos los derechos de la víctima y manda a reabrir la causa”, indicó el abogado Roberto Casorla Yaletal, en diálogo con A la Tarde.

La palabra de Militta

En el mismo programa televisivo, una de las periodistas dialogó con la denunciante, quien evitó formular declaraciones y dijo que no está interesada en que la denuncia pase al ámbito mediático.

“Las cosas de la Justicia son cosas de la Justicia, no hago show con eso”, sostuvo. Y agregó: “Si yo quisiera hablar del tema, voy y me siento. No quiero hablar, lo llevo en el ámbito privado”.