Procrear 2023: nuevo sorteo y la posibilidad de acceder a la casa propia

Requistos para inscribirse

-No haber resultado beneficiado con planes de vivienda en los últimos 10 años.

-No tener, tanto el titular como el cotitular, bienes inmuebles registrados a su nombre, ni como propietarios ni como co-propietarios, al momento de iniciar el proceso de inscripción.

-Presentar el DNI de todos los integrantes de la solicitud al momento de iniciar el trámite.

-Ser argentinos o extranjeros con residencia permanente en el país.

-Tener entre 18 y 64 años inclusive al momento de completar la inscripción.

-Acreditar el estado civil declarado en el formulario de inscripción, excepto el estado civil soltero.

-Presentar Certificado de Discapacidad en caso de corresponder.

-Demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar conviviente 1 y 10 salarios mínimos. Los ingresos mínimos necesarios para acceder a una determinada vivienda podrán variar según el predio y la tipología seleccionada.

-Demostrar, como mínimo, 12 meses de continuidad laboral registrada.

-No registrar antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante los últimos nueve meses por falta de pago de obligaciones de todo tipo; no encontrarse inhabilitados por el BCRA o por Orden Judicial; no registrar juicios según informe de antecedentes comerciales en los últimos cinco años; no registrar embargos; y no registrar peticiones o declaraciones de concurso o quiebra.

-Los y las participantes, al momento de completar el formulario de inscripción, podrán incluir solo un cotitular. Para el caso de los y las participantes de estado civil casado/a, el/la cónyuge, será considerado cotitular automáticamente.

-El/la titular y el/la cotitular deberán encontrarse unidos por matrimonio, unión convivencial, unión de hecho.

Procrear II. El nuevo sorteo de procrear se realizará el 21 de septiembre.

Nuevo sorteo y localizaciones

Las nuevas localizaciones de las viviendas se encuentran en Baradero, Junín, Mercedes, Monte Hermoso, El Palomar, (Buenos Aires); Trelew (Chubut); Monte Maíz, Viamonte, Pascanas (Córdoba); Río Gallegos (Santa Cruz); San Juan - La Ramada (San Juan) y Las Parejas (Santa Fe). Además, se volverán a abrir otros tres predios: San Martín II (Buenos Aires); Roque Saenz Peña (Chaco) y General Lagos (Santa Fe).

En relación al próximo sorteo de viviendas, el cual se llevará a cabo el 21 de septiembre, el gobierno nacional y la cartera dirigida por Victoria Tolosa Paz anunció la reapertura de la inscripción por tiempo indeterminado. El anuncio del sorteo de los créditos hipotecarios se transmitirá en vivo y gratis por streaming desde el sitio web de Procrear y a través de una transmisión por la TV Pública, con horario a definir.

Dónde y cómo anotarse

Las y los solicitantes a participar del nuevo sorteo de viviendas del programa Procrear II, deberán completar el formulario de inscripción publicado en el sitio web oficial del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat www.argentina.gob.ar/habitat/procrear/desarrollosurbanisticos