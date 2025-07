Productos sin control: prohíben la venta de conocidos cosméticos y artículos de limpieza

anmat.jpg La ANMAT bloqueó la venta del sérum BIOLASH por carecer de registro y respaldo sanitario.

Productos de limpieza sin respaldo: otro foco de riesgo

La Disposición 4703/2025 expuso un segundo caso grave. Se trata de una serie de productos domisanitarios de la firma SEIQ GROUP S.A., ofrecidos bajo distintos nombres sin autorización sanitaria. Entre ellos, un desinfectante líquido rotulado como “uso profesional”, supuestamente elaborado por la empresa FANC S.A.

Durante la investigación, FANC S.A. negó cualquier vínculo con ese producto y aclaró que en su momento solicitó a SEIQ GROUP que no utilizara su nombre en rótulos no autorizados. El Departamento de Evaluación y Gestión de Monitoreo confirmó además la presencia de otros productos no registrados que se ofrecían por medios digitales. La lista incluye destapa cañerías, desinfectantes, insecticidas, detergente, suavizante, shampoo para autos, cera para madera y cera acrílica para pisos.

La autoridad sanitaria de la provincia de Buenos Aires informó que no existen registros de empresa ni de productos en esa jurisdicción. Como respuesta, la ANMAT instruyó un sumario sanitario contra SEIQ GROUP S.A. y su responsable técnico, por violar normas que regulan la producción y comercialización de artículos de limpieza. También ordenó medidas para evitar su venta y retirar las unidades que sigan disponibles.

Investigación por productos médicos: otro caso sin documentación válida

El tercer foco de irregularidades se detectó en la empresa Biovand Group SRL, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Disposición 4701/2025 establece la prohibición de todos sus productos médicos, luego de una investigación que comenzó tras una denuncia de la Cámara de la Industria Traumatológica. El organismo denunció que la firma cotizaba productos médicos importados por otra empresa a precios sensiblemente menores al promedio de mercado.

El Departamento de Control de Mercado llevó a cabo una inspección en julio del año pasado. En ese momento, los responsables de la firma alegaron que estaban realizando un cambio de razón social y gestionando el permiso para distribuir productos médicos entre provincias. No se hallaron productos en el depósito ni en otras áreas del edificio. La documentación exhibida se limitó a remitos sin detalle de marcas ni modelos.

La ANMAT solicitó por escrito los documentos que respaldaran la legalidad de los productos, pero la empresa no presentó ninguna constancia dentro del plazo fijado. Además, se comprobó que la firma facturó con un CUIT diferente al registrado oficialmente, y que el expediente por cambio de razón social había caducado en febrero de 2024.