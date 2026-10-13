Prohibieron una marca de lavandina en todo el país: la alerta de la ANMAT

El organismo ordenó retirar del mercado todos los lotes de un producto de limpieza tras detectar irregularidades.

La ANMAT prohibió la venta y distribución de una lavandina en todo el país.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT) dio a conocer en las últimas horas, la prohibición de comercializar una marca de lavandina en todo el país.

La decisión fue oficializada mediante una disposición publicada en el Boletín Oficial. Además, se dispuso que la medida alcance todas las etapas vinculadas con el producto, desde su elaboración hasta su distribución y publicidad.

La restricción se aplica a un artículo de limpieza que no cumplía con los requisitos sanitarios exigidos para su venta en la Argentina. La resolución alcanza a todos los lotes y busca impedir que el producto continúe circulando en el mercado.

Cuál es la marca de lavandina prohibida

Se trata de la lavandina que se comercializaba con la denominación “AGUA LAVANDINA. 656 Profesional. CONCENTRADA AL 60%”. La prohibición incluye las plataformas de venta electrónica y se mantendrá vigente hasta que el producto cuente con los registros correspondientes.

ANMAT dispuso la prohibición de varios productos tras detectar irregularidades en su registro sanitario.

La investigación comenzó a partir de una consulta realizada por un particular ante el Servicio de Domisanitarios de la ANMAT, que manifestó dudas sobre la legitimidad del producto.

A raíz de esa presentación, el organismo inició una serie de verificaciones y constató que la lavandina no estaba inscripta en sus registros oficiales.

Además, los inspectores no lograron identificar un establecimiento responsable de su elaboración. La ANMAT envió una notificación postal a la dirección de la firma que figuraba en redes sociales, pero no obtuvo respuesta.

También solicitó información a la autoridad sanitaria de la provincia de Buenos Aires, que confirmó que no existían antecedentes de registro del producto en esa jurisdicción.

Ante estas irregularidades, el organismo dispuso la prohibición preventiva debido a que se desconocen las condiciones en las que se fabrica la lavandina.

La disposición señala que la medida busca proteger a los consumidores, ya que la falta de registros impide acreditar que el producto haya sido elaborado y fiscalizado conforme a la normativa sanitaria vigente.

Qué deben tener en cuenta los consumidores

La Disposición 6539/2026 establece la prohibición de todos los lotes del siguiente producto:

Producto: agua lavandina.

Marca: 656 Profesional.

Denominación detectada: “AGUA LAVANDINA. 656 Profesional. CONCENTRADA AL 60%”.

Alcance: todos los lotes.

Prohibición: elaboración, uso, comercialización, distribución y publicidad, tanto en locales físicos como en plataformas digitales.

Vigencia: hasta que obtenga los registros sanitarios correspondientes.

La ANMAT también dio intervención a su Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos Sujetos a Vigilancia Sanitaria para investigar los enlaces utilizados para promocionar y vender la lavandina.

La disposición no informa que se hayan registrado casos de intoxicación ni otros daños a la salud vinculados con el uso de la lavandina 656 Profesional. La medida preventiva se fundamenta en la falta de documentación sanitaria obligatoria y en la imposibilidad de identificar al establecimiento responsable de su fabricación, así como de comprobar si el producto fue elaborado bajo las condiciones de seguridad y calidad exigidas por la normativa vigente.

Ante esta situación, quienes tengan envases de esta lavandina en sus hogares deben evitar utilizarlos mientras rija la prohibición y mantenerse atentos a la información oficial que pueda difundirse sobre la medida.