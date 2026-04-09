"Propo fest": dos residentes estuvieron en el departamento del anestesista que murió por sobredosis

Chantal y Delfina son las anestesistas que estuvieron por última vez en el departamento de Zalazar. Son investigadas por el robo de medicamentos.

Dos residentes estuvieron en el departamento del anestesista que murió por sobredosis.

La muerte de un anestesista del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez -quien fue hallado sin vida en su domicilio -desató una investigación que sacude al ámbito médico. Las pericias detectaron la presencia de propofol y fentanilo , dos potentes anestésicos de uso hospitalario, y orientaron la pesquisa hacia otro anestesista pero del Hospital Italiano, señalado por presuntamente facilitar estas sustancias en contextos no médicos.

La causa sigue en investigación y se apuntó contra anestesistas , quienes estarían detrás de organización dedicada al robo de estupefacientes y a la organización de eventos clandestinos conocidos como "fiestas del propofol" llevadas a cabo por profesionales de diversos hospitales de la ciudad de Buenos Aires.

El fallecimiento del médico identificado como Alejandro Zalazar llevó a que se apunte contra el anestesista Hernán Boveri, Delfina "Fini" Lanusse residente del Hospital Italiano y Chantal "Tati" Leclercq, otra residente del Hospital Rivadavia. Todos ellos acusados del robo y suministrar drogas de uso hospitalario.

A raíz de un allanamiento que se realizó en las últimas horas, la Justicia reveló que Fini y Tati estuvieron en el departamento de Zalazar la noche en que murió, el pasado 20 de febrero. Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a las dos amigas entrando y saliendo del edificio, acompañadas de otras dos médicas, horas antes de que el anestesista fuera encontrado muerto.

encontraron muerto a un enfermero e investigan si consumió propofol y fentanilo (2) La Justicia investiga las causas que rodean la muerte de Alejandro Zalazar, el anestesista que fue encontrado en su departamento con una sobredosis de propofol y fentanilo.

La hermana de Zalazar, Julieta, declaró que cuando llegó al edificio para ver por qué su hermano no respondía, la propia Lecrercq estaba ya esperando en el hall. Además, denunció que manipuló el celular del anestesista cuando el ya se encontraba sin vida.

Ambas entraron al departamento antes de la llegada de la Policía para ver qué había ocurrido. Según las pericias realizadas al teléfono del anestesista, la última persona que se comunicó con él antes de su muerte fue "Tati", con quien habló la noche anterior a las 22 horas.

La residente anestesista reveló que consumía sustancias

El caso destapó una red de irregularidades vinculadas al consumo recreativo de drogas de uso quirúrgico, denominadas mediáticamente como "propo-fest".

Al comienzo de la causa, Tati Lecrercq se sometió a una serie de preguntas de la Asociación de Anestesia y reconoció haber consumido propofol en una única oportunidad con Alejandro Zalazar, con quien mantenía un vínculo de amistad debido a que ambos habían realizado la residencia en el hospital Rivadavia.

propo fest (1)

En aquel encuentro con las autoridades de la Asociación, Leclercq contó que conocía a Lanusse, con quien mantenía una relación de cercanía por haber coincidido en espacios académicos en la Universidad Austral y laborales. Según contó, compartieron encuentros donde consumían sustancias de uso quirúrgico y drogas con fines recreativos.

Según declaró, el consumo de drogas no era sólo de medicamentos del hospital, sino que contaba con un basto historial. Tanto propofol, ketamina, fentanilo y midazolam son algunas de las drogas que consumía la joven.

En estas últimas instancias, Lecrercq confirmó que había robado estas sustancias del hospital Rivadavia, pero que su consumo se produjo fuera del ámbito institucional.