Publican un libro de Javier Milei con datos falsos

La solapa del libro autobiográfico de Javier Milei, publicado originalmente en 2022, indica que el economista se graduó de la Universidad de Buenos Aires y obtuvo un doctorado en Economía en la Universidad de California. En realidad, Milei se graduó de la Universidad de Belgrano y no completó ningún doctorado, aunque posee posgrados en el Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) y en la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).

milei libro2.jpg El libro sobre Javier Milei con datos falsos

Milei también recibió un doctorado honoris causa por la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (Eseade), el instituto universitario de Alberto Benegas Lynch hijo. Su nuevo libro, "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica" (Planeta), incluye la conferencia de aceptación del doctorado honoris causa, donde describe su viaje intelectual hasta llegar a la Escuela Austríaca de Economía.

Sin embargo, el uso del título de "doctor" en Economía por parte de Milei ha sido objeto de controversia, ya que se basa en el doctorado honoris causa recibido, que no está relacionado con el proceso académico tradicional de obtener un doctorado.

La presentación del libro de Milei

El nuevo libro de Milei se presentará en el estadio Luna Park el próximo 22 de mayo, después de una serie de cambios con respecto a su presentación inicial en la Feria del Libro. Titulado "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica", se espera que la biografía en esta edición sea precisa y que la corrección se aplique también en las librerías españolas.

milei libro3.jpg

Las acusaciones de plagio contra Milei también han sido motivo de debate. Desde libros y textos académicos hasta frases y eslogans de campaña, incluido el controvertido "plan motosierra", han sido objeto de críticas. En agosto de 2023, Milei recibió una denuncia por supuesto plagio de un eslogan de campaña ante el Juzgado Federal N.º 1, presentada por Ramiro Vasena, ex postulante a la presidencia, quien lo calificó como "un plagiador compulsivo".

La controversia sobre el plagio alcanzó tal nivel que incluso Sergio Massa, ex candidato presidencial y rival de Milei en el balotaje, mencionó las denuncias durante el último debate presidencial. "No puedo citarte, Javier, porque tenés tres denuncias de plagio", dijo Massa, ex ministro de Economía de Alberto Fernández.

Ahora que es presidente, Milei enfrenta la posibilidad de denuncias por una posible usurpación de títulos y honores, especialmente en relación con su uso del título de "doctor" basado en el doctorado honoris causa.