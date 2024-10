Qué dijo Patricia Bullrich sobre la agresión al youtuber libertario Fran Fijap

En esa línea, el titular de Justicia sostuvo que atacar a un periodista cuando ejerce su trabajo de campo es " el recurso desesperado de quienes ya no tienen cómo justificar su fracaso ".

Antunez se hizo presente en las afueras del Congreso durante los momentos cúlmines de la votación para blindar el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, veto que finalmente logró sostener con 84 votos en contra (necesitaba 82). Minutos después de la votación, y tras algunos tweets contra "los zurdos", Fijap fue agredido por varios manifestantes.

Qué dijo Patricia Bullrich

De la misma manera se pronunció Bullrich, quien aseguró: "A los violentos antidemocráticos que golpearon, persiguieron y robaron al periodista independiente Fran Fijap les digo: sepan que vamos a ir con toda la fuerza de la ley detrás de cada uno".

"Los tenemos a todos identificados y no tienen escapatoria", enfatizó la ministra.

La vicepresidenta Victoria Villarruel también rechazó la violencia de algunos de los manifestantes que se movilizaron al compartir en redes sociales un video donde se ve a un grupo de personas quitarle la bicicleta a un repartidor de Rappi.

"No sé qué derechos pierden robándole la herramienta de trabajo a un laburante, pero lo que sí sé es que la izquierda rancia, e intolerante no tiene más lugar en nuestro país", criticó la vicepresidenta.

Al tiempo que expresó: "Los que perdieron en las elecciones, nunca lo recuperarán mediante el odio. Su destino es la marginalidad. No les creemos su victimización, ni su sobreactuación. No les tenemos miedo, ya no tienen poder sobre nosotros".

Estos incidentes se registraron durante la movilización al Congreso de la Nación con motivo de rechazar el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, que finalmente fue ratificado por la Cámara Baja.

Cómo fue la agresión

El joven militante de La Libertad Avanza (LLA) fue atacado con golpes y elementos contundentes por un grupo de manifestantes que reclamaban contra el veto del presidente Javier Milei.

El streamer fue perseguido en la vía pública por un grupo de personas que lo alcanzó y lo atacó a golpes, por lo que debió refugiarse en una casa de comidas de la intersección de Callao y Avenida Rivadavia.

Embed | LO CORRIERON A FRAN FIJAP HASTA UN LOCAL DE EMPANADAS Y AHORA LO ACORRALARON ADENTRO. LO QUIEREN LINCHAR ENTRE TODOS.

ALERTA DEL AMOR VENCE AL ODIO. pic.twitter.com/QLc4UdsIyn — Los Herederos de Alberdi (@LHDA16) October 9, 2024

El local quedó bajo custodia de la Policía de la Ciudad, que rápidamente tomó intervención en la situación.

Por los incidentes en las inmediaciones del Congreso se registraron "dos detenidos mayores de edad", uno por "atentado y resistencia" y el otro por arrojar elementos contundentes contra personal policial, indicaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas.

La Cámara de Diputados dejó firme ayer el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, al no haber obtenido la oposición los dos tercios necesarios para mantener la iniciativa que había sido aprobada por el Congreso.