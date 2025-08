¿Qué hay detrás de los misteriosos pasacalles que aparecieron en distintas ciudades?

La propuesta se apoya en la nostalgia, una herramienta que viene funcionando bien en otros casos similares, como los reencuentros de Floricienta o Erreway. Sin embargo, esta vuelta no estará exenta de controversias.

rosario Los pasacalles de Rosario ocultaban un anuncio teatral.

Las dos figuras centrales de la serie, Laura Esquivel (Patito) y Brenda Asnicar (Antonella), rechazaron participar del proyecto. A partir de ahí, comenzaron a surgir nuevas voces, comentarios en redes y debates sobre el valor del producto sin sus protagonistas originales.

Sin las originales: quiénes ocuparán los roles principales

En uno de los ciclos de streaming del canal Eltrece, Brenda Asnicar fue consultada por el regreso de la serie. Su reacción no dejó dudas: “Hay una nueva Antonella en el teatro, todo mal. No me dejo de sorprender”, comentó, entre risas y gestos de incredulidad. Más adelante, explicó que tanto ella como Laura Esquivel recibieron la propuesta, pero optaron por no sumarse. “Planean reemplazarnos y está muy bien porque nosotras dijimos que no. Disfrútenlo”, añadió.

patito-feo

Las actrices elegidas para tomar la posta serían Albana Fuentes, quien protagonizó La Sirenita en calle Corrientes, y Julieta Poggio, ex participante de Gran Hermano. La primera se pondrá en la piel de Patito, mientras que Poggio interpretará a la nueva versión de Antonella Lamas Bernardi. Frente a eso, Asnicar bromeó: “Antonella hay una sola, ¿ok?”, en un tono que recordó a su personaje original.

El proyecto teatral contará con las canciones clásicas como Tango llorón, Las divinas y Y ahora qué, pero también incorporará una historia actualizada y elementos nuevos para adaptarse al público de hoy. El plan incluiría una gira nacional, aunque los organizadores todavía no lo confirmaron de forma oficial.

Entre juicios, condenas y derechos en disputa

Más allá del espectáculo en sí, la vuelta de Patito Feo viene envuelta en asuntos complejos. Por un lado, sigue latente la disputa por los derechos de la serie original. Durante años, Marcelo Tinelli y Alejandro Stoessel (padre de Tini) pelearon en tribunales por la propiedad intelectual. Finalmente, tras seis años de litigio, la Justicia le dio la razón al conductor de Showmatch, quien retuvo los derechos de explotación del producto.

Embed

Otro dato que generó ruido fue la exclusión de Marcela Citterio, autora original del guion. Según declaró, no recibió ningún llamado ni consulta sobre la nueva puesta teatral. Dijo que analiza recurrir a la vía legal para hacer valer sus derechos como creadora.

A todo esto se suma una sombra más pesada: la condena a Juan Darthés, quien interpretaba al padre de Patito en la ficción. En mayo pasado, el actor recibió una pena de seis años de prisión por abuso sexual contra Thelma Fardin, en un hecho ocurrido durante una gira internacional de la serie. Aunque el proyecto actual no lo incluye, su vínculo con la historia original obliga a muchos a mirar el regreso con distancia o incomodidad.