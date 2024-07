Qué pasó al final con el tirador de Palermo: ¿era todo una mentira?

El SAME intervino en la atención del obrero en Palermo, supuestamente herido por un disparo

Un hombre disparó desde un balcón a los vecinos del barrio porteño de Palermo y, por el momento, hay un obrero de la construcción herido que ya fue asistido por el SAME. Esa fue la primera noticia que comenzó a correr en los medios y las redes sociales.

El hecho ocurrió este viernes por la mañana en el cruce de Luis María campos y Ravignani y, según informó Alberto Crescenti, el propio titular del SAME, atendieron a un hombre y creen que la pistola con al que se le disparó "es de aire comprimido".

Disparos y pánico en Palermo: un hombre disparó desde su balcón a los peatones

Un obrero resultó herido

La policía y el SAME en la zona

Frente a este escenario, la Policía trata de dar con el autor de los disparos. Se trataba de un hombre de entre 25 y 30 años, según lo que trascendió. E incluso, algunos vecinos se animaron a decir que el atacante habría disparado desde el séptimo u octavo piso de un edificio ubicado en la avenida Luis María Campos.

Sin embargo, todo terminó siendo una mentira.

Un invento por bronca a la obra en construcción

La Policía de la Ciudad realizó un importante operativo en búsqueda del agresor, pero finalmente constató que no había atacante ni heridos.

"Es una zona donde los vecinos están enojados porque hay una obra en construcción que suele provocar ruidos molestos desde muy tempran, entonces esta mañana una mujer llamó al 911", indicaron fuentes citadas por Infobae.

Cuando los oficiales dialogaron con la denunciante, esta reconoció que era mentira. Dijo que ella conocía a una persona que "en el año 2014 o 2016" solía atacar con "balines" a las palomas, pero que no creía que ahora hubiese sucedido algo semajante. Incluso el SAME constató que la lesión del trabajador no era nueva.

tirado palermo obra construccion

"El obrero dio a entender que el origen de la lesión era probablemente producto de un balín de aire comprimido, ya que -según el relato de él- ayer (jueves) había visto a un vecino manipular un arma de esas características", sostuvieron las fuentes.

Pero finalmente, cerca del mediodía, se determinó que no había existido tal situación de ataque a tiros, por lo que se dio intervención a la Justicia, más precisamente a la Unidad de Flagrancia, quien dispuso la declaración testimonial del damnificado, el capataz de la obra y cerró el caso.